Казахстан до конца июня разрешил поставки томатов только из стран ЕАЭС
Казахстан до 30 июня запретит ввоз томатов из третьих стран, указано в приказе министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Исключение составят партнеры страны по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) — Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия.
Разрешается транзит овощей через страны-участницы союза, а также их перемещение с территории одного государства в другое. Минсельхоз республики ранее подчеркивал, что мера необходима для поддержки местных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции.
По той же причине ведомство планирует частично ограничить ввоз пшеницы в страну на полгода. Ее смогут импортировать только «железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, птицеводческих и мукомольных предприятий».
Решение Казахстана временно ограничить импорт томатов и пшеницы из третьих стран с сохранением поставок из стран ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан) обусловлено стремлением поддержать местных производителей и стабилизировать рыночные цены. Подобные меры уже принимались Казахстаном: ранее вводился временный запрет на импорт куриных яиц, в том числе из ЕАЭС, чтобы стимулировать внутреннее производство, которое на 98% покрывает потребности страны.
В прошлом сам Казахстан сталкивался с ограничениями на экспорт своей сельскохозяйственной продукции. Например, Россельхознадзор вводил запреты на ввоз из Казахстана пшеницы, чечевицы, семян льна масличного, а также томатов и перцев из-за выявленных фитосанитарных нарушений. Эти ограничения распространялись на продукцию, которая, по утверждению казахстанских властей, чаще всего реэкспортировалась из третьих стран, например, Узбекистана, по "серым схемам". Запреты также касались слив из-за отсутствия информации о месте произрастания.
В целом, торговля сельскохозяйственной продукцией между Казахстаном и Россией обширна, но регулярно сталкивается с проблемами фитосанитарного контроля. Свердловская область, например, является одним из регионов, куда поступали крупные партии томатов из Казахстана, некоторые из которых были уничтожены из-за обнаружения вируса. В свою очередь, Казахстан является крупным импортером российской агропродукции: в первом квартале 2026 года он принял более 2,3 млн тонн, включая зерновые, молочную и мясную продукцию.