Казахстан до конца июня разрешил поставки томатов только из стран ЕАЭС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Казахстана временно ограничить импорт томатов и пшеницы из третьих стран с сохранением поставок из стран ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан) обусловлено стремлением поддержать местных производителей и стабилизировать рыночные цены. Подобные меры уже принимались Казахстаном: ранее вводился временный запрет на импорт куриных яиц, в том числе из ЕАЭС, чтобы стимулировать внутреннее производство, которое на 98% покрывает потребности страны.

В прошлом сам Казахстан сталкивался с ограничениями на экспорт своей сельскохозяйственной продукции. Например, Россельхознадзор вводил запреты на ввоз из Казахстана пшеницы, чечевицы, семян льна масличного, а также томатов и перцев из-за выявленных фитосанитарных нарушений. Эти ограничения распространялись на продукцию, которая, по утверждению казахстанских властей, чаще всего реэкспортировалась из третьих стран, например, Узбекистана, по "серым схемам". Запреты также касались слив из-за отсутствия информации о месте произрастания.

В целом, торговля сельскохозяйственной продукцией между Казахстаном и Россией обширна, но регулярно сталкивается с проблемами фитосанитарного контроля. Свердловская область, например, является одним из регионов, куда поступали крупные партии томатов из Казахстана, некоторые из которых были уничтожены из-за обнаружения вируса. В свою очередь, Казахстан является крупным импортером российской агропродукции: в первом квартале 2026 года он принял более 2,3 млн тонн, включая зерновые, молочную и мясную продукцию.