Секретарем Общественной палаты переизбрали Лидию Михееву

Заслуженный юрист России, действующий секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева была переизбрана ее руководителем. Решение принято на пленарном заседании девятого состава ОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Михеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидия Михеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кандидатура госпожи Михеевой была поддержана единогласно, передает ТАСС. Она впервые возглавила ОП в декабре 2019 года, сменив на этом посту Валерия Фадеева.

Общественная палата состоит из 172 человек. Из них 40 назначает президент, 89 делегируют общественные палаты регионов, еще 43 — общественные объединения и НКО. Срок полномочий палаты составляет три года.

Секретарь ОП организует работу совета палаты, направляет заключения ОП на законопроекты, а также участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий. Лидия Михеева вошла в состав ОП в 2014 году по президентской квоте, в том же году была избрана замсекретаря ОП. В 2014–2017 годах возглавляла научно-консультативный совет палаты.