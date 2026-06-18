Отменен идущий через Воронеж «крымский» поезд

В четверг, 18 июня, был отменен поезд №168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Пассажиры будут добираться до пункта назначения другими поездами «Таврии». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика ООО «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной отмены названо «решение владельца инфраструктуры», в соответствии с которым на одном из участков Крымской железной дороги 18 июня остановлено движение. Более подробной информации о причине перевозчик не предоставил.

Кроме того, из-за перекрытия участка железной дороги изменился порядок отправления поездов — с начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров требуется доставить до места посадки в поезда автобусами. Это, в частности, затрагивает четыре поезда, которые следуют через Воронеж и Черноземье:

№453/454 Симферополь — Москва отправится со станции Керчь Южная в 19:40;

№179/180 Симферополь — Санкт-Петербург отправится со станции Владиславовка в 19:30;

№92 Севастополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 19:55;

№28 Симферополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 20:15.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что 8 июня были задержаны шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов. Ночная атака БПЛА привела к повреждению локомотива поезда №68 Москва — Симферополь. Машинист тепловоза пострадал, а его помощник погиб. Движение по Крымскому мосту было приостановлено.

Денис Данилов