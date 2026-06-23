«Дом.РФ» увеличил чистую прибыль по МСФО почти в 1,6 раза за январь-май

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО составила 49 млрд руб. за первые пять месяцев 2026 года. Это на 59% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из пресс-релиза компании.

«Высокая динамика чистой прибыли обеспечена стремительным ростом процентных и комиссионных доходов при сдержанном увеличении операционных затрат. На этом фоне рентабельность капитала закрепилась на уровне 23,8%»,— прокомментировал замглавы — финдиректор «Дом.РФ» Давид Овсепян.

За январь-май чистые процентные доходы компании выросли на 36% — до 74,2 млрд руб., комиссионные доходы — на 27%, до 17,5 млрд руб. Чистая процентная маржа достигла 4,3% (+0,3 процентного пункта г/г). Кредитный портфель юрлиц «Дом.РФ» составил 2,9 трлн руб., увеличившись на 6% с начала года. Кредитный портфель физлиц компании, напротив, снизился на 8% — до 0,7 трлн руб., из-за плановых погашений и секьюритизации кредитов на 86,7 млрд руб.

Объем новых кредитных линий проектного финансирования «Дом.РФ» достиг 488 млрд руб. (+45%). Приток средств эскроу вырос на 20% — до 243,9 млрд руб. Объем новых выпусков за пять месяцев увеличился на 35% — до 97,2 млрд руб.