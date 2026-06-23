ЕС готовится открыть депортационные центры за пределами блока
Европейские страны смогут создать депортационные центры за пределами территории ЕС уже в следующем году. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Financial Times (FT).
«Работа ведется группой стран наподобие "коалиции желающих" при поддержке Еврокомиссии,— отметила премьер.— В 2026–2027 годах появится первый депортационный центр за пределами Европы». По словам премьер-министра, центры «будут соответствовать международному праву». «Мы хотели бы все сделать правильно и обращаться с людьми так, как мы это делаем в Европе»,— добавила она. Премьер отказалась назвать FT страны, с которыми ЕС ведет переговоры о размещении центров.
Правительство Дании уже несколько лет выдвигает идею аутсорсинга миграционных процессов странам, не входящим в ЕС. В 2021 году страна вела переговоры с Руандой о создании на ее территории такого центра. Идея не была реализована из-за общественной критики.
До недавнего времени другие члены ЕС не поддерживали эту инициативу, но, как отмечает FT, сейчас все больше государств блока проявляют интерес к ней. К настоящему моменту 19 стран-членов ЕС высказались в поддержку создания офшорных центров по образцу того, что открыла Италия в Албании в 2024 году. В подобных центрах размещаются те соискатели, которым европейские страны отказали в предоставлении убежища, но которых, по разным причинам, нельзя отправить на родину.
Идея создания миграционных центров за пределами ЕС не нова, Дания выдвигала её ещё в 2021 году, но тогда она не была реализована из-за общественной критики. Однако в последние годы всё больше европейских стран проявляют к этой инициативе интерес. Например, Италия уже имеет соглашение с Албанией, позволяющее ей направлять мигрантов в офшорные центры с 2024 года. Это демонстрирует общую тенденцию Евросоюза к ужесточению миграционной политики, выраженную в принятом в 2024 году Пакте о миграции и убежище, который вступит в полную силу к 12 июня 2026 года и заложил основу масштабной реформы миграционной политики блока.
Эта реформа призвана облегчить депортацию мигрантов и предусматривает создание «центров возвращения» за пределами ЕС. Нидерланды также планируют открыть первые такие центры в ближайшие полгода, и к ним могут присоединиться Греция, Германия, Австрия. Согласно сообщениям, на саммите ЕС 17 октября 2024 года, предложения по борьбе с нелегальной миграцией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен включали создание таких центров для тех, чьи заявления ещё рассматриваются или уже получили отказ. Это связано с ростом популярности крайне правых партий, использующих недовольство европейцев из-за притока мигрантов, а также с увеличением числа нелегальных пересечений границы ЕС, которые в 2023 году достигли самого высокого показателя с 2016 года — 380 тысяч.