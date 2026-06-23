ЕС готовится открыть депортационные центры за пределами блока

Европейские страны смогут создать депортационные центры за пределами территории ЕС уже в следующем году. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Financial Times (FT).

«Работа ведется группой стран наподобие "коалиции желающих" при поддержке Еврокомиссии,— отметила премьер.— В 2026–2027 годах появится первый депортационный центр за пределами Европы». По словам премьер-министра, центры «будут соответствовать международному праву». «Мы хотели бы все сделать правильно и обращаться с людьми так, как мы это делаем в Европе»,— добавила она. Премьер отказалась назвать FT страны, с которыми ЕС ведет переговоры о размещении центров.

Правительство Дании уже несколько лет выдвигает идею аутсорсинга миграционных процессов странам, не входящим в ЕС. В 2021 году страна вела переговоры с Руандой о создании на ее территории такого центра. Идея не была реализована из-за общественной критики.

До недавнего времени другие члены ЕС не поддерживали эту инициативу, но, как отмечает FT, сейчас все больше государств блока проявляют интерес к ней. К настоящему моменту 19 стран-членов ЕС высказались в поддержку создания офшорных центров по образцу того, что открыла Италия в Албании в 2024 году. В подобных центрах размещаются те соискатели, которым европейские страны отказали в предоставлении убежища, но которых, по разным причинам, нельзя отправить на родину.

Алена Миклашевская