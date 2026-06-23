Мэр Тулуна отправлен в отставку из-за утраты доверия

Тулунский городской суд по иску прокуратуры рассмотрел административное дело к мэру города Тулун Михаилу Гильдебранту о досрочном прекращении его полномочий. Решением суда иск удовлетворен, с 22 июня полномочия мэра прекращены в связи с утратой доверия. Решение не вступило в законную силу, уточняется в сообщении суда.

По информации источника «Ъ», знакомого с рассмотрением дела, иску предшествовало представление прокуратуры об отставке мэра в думу Тулуна в январе этого года в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. Депутаты не стали снимать мэра с должности. Суть антикоррупционных нарушений не раскрывается.

Михаил Гильдебрант, секретарь Тулунского городского отделения партии «Единая Россия», был избран мэром Тулуна в 2024 году, получив 33% голосов избирателей. Ранее он являлся мэром Тулунского района. Предшественник Гильдебранта на посту мэра Тулуна Юрий Карих был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, а в августе 2025 года решением суда признан виновным и осужден на пять лет лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск