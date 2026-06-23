Мэр Тулуна отправлен в отставку из-за утраты доверия
Тулунский городской суд по иску прокуратуры рассмотрел административное дело к мэру города Тулун Михаилу Гильдебранту о досрочном прекращении его полномочий. Решением суда иск удовлетворен, с 22 июня полномочия мэра прекращены в связи с утратой доверия. Решение не вступило в законную силу, уточняется в сообщении суда.
По информации источника «Ъ», знакомого с рассмотрением дела, иску предшествовало представление прокуратуры об отставке мэра в думу Тулуна в январе этого года в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. Депутаты не стали снимать мэра с должности. Суть антикоррупционных нарушений не раскрывается.
Михаил Гильдебрант, секретарь Тулунского городского отделения партии «Единая Россия», был избран мэром Тулуна в 2024 году, получив 33% голосов избирателей. Ранее он являлся мэром Тулунского района. Предшественник Гильдебранта на посту мэра Тулуна Юрий Карих был задержан в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, а в августе 2025 года решением суда признан виновным и осужден на пять лет лишения свободы.
Практика досрочного прекращения полномочий мэров и других чиновников в связи с утратой доверия, часто связанная с нарушениями антикоррупционного законодательства, является распространенной в России. Например, мэр соседнего города Серова Василий Сизиков также был отстранен от должности из-за сокрытия информации о сделках в декларациях о доходах, несмотря на то, что городская дума первоначально отклонила требование прокуратуры. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обращался в суд с апелляцией, но Серовский районный суд в итоге признал законность отставки, после чего решение было подтверждено Свердловским областным судом. Аналогичные требования об изменении формулировок увольнения чиновников с «по собственному желанию» на «утрату доверия» выносились прокуратурой в Краснокамском городском округе, где это касалось экс-начальника отдела общественной безопасности Алексея Матросова и первого замглавы Антона Максимчука.
В Тулуне ситуация с Юрием Карихом, предшественником Михаила Гильдебранта, также связана с коррупционными обвинениями и использованием служебного положения. Он был задержан по делу о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья, а его полномочия были прекращены досрочно из-за нарушения антикоррупционного законодательства, связанного с предоставлением земельного участка родственнику. Это подчеркивает системность проблем, связанных с нарушениями антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих и последовательными действиями прокуратуры в этом направлении.