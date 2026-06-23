Курс доллара на Forex поднялся выше 75 руб. впервые с 6 мая

Курс доллара на бирже Forex к 10:19 мск находился на уровне 75,11 руб., прибавляя 1,16% к закрытию предыдущего дня. За 15 минут до этого показатель рос до 74,83 руб. В последний раз курс американской валюты превышал 75 руб. 6 мая 2026 года.

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К тому же моменту курс евро на Forex достигал 85,88 руб. (+1,24%). Курс юаня — 11,07 (+1,05%). Зарубежные валюты к рублю начали расти накануне одновременно со снижением российского рынка акций.