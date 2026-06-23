Элитное образование не прошло по бюджету

Ведущие университеты повысили стоимость обучения на 10-15%. Некоторые престижные вузы подняли цены сразу на треть. В лидерах роста — технические направления. Например, за инженерное образование на Физтехе придется платить по 1 млн руб. в год.

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Банк России прогнозирует инфляцию до конца 2026 года в районе 5%. Но разгон цен у каждого свой. Видимо, это правило работает и с элитными университетами. За год в МГУ, Московском физико-техническом институте, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике и инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тыс. до 1,2 млн руб. Это адекватные ценники с учетом реалий рынка, считает директор Высшей школы программной инженерии (ВШПИ) МФТИ Алексей Малеев:

«У нас очень маленький набор — на первый курс поступают всего 1,2 тыс. человек. МИФИ и конкретные факультеты ВШЭ, наверное, устроены примерно так же. При этом у нас высокие баллы, с которыми исторически к нам приходят. К концу четвертого года обучения вуз должен приносить конкретную явную пользу. Чтобы такой быстрый рост состоялся, нужно приложить много усилий. Баллы для поступления на платной основе не должны сильно отличаться от бюджетных. Сейчас есть инструмент образовательного кредита, субсидируемый государством».

Экономическое и гуманитарное образование тоже в тренде. В МГУ, СПбГУ, Высшей школе экономики (ВШЭ) и Президентской академии цены на программы «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Реклама» варьируются от 400 тыс. до 1,1 млн руб. При этом вузам этих доходов недостаточно для покрытия издержек, говорят аналитики. Обслуживание платных программ — существенная статья бюджета университета, который формируется из разных источников прибыли. «Контрактные» студенты — лишь один из них, отметил в беседе с “Ъ FM” ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов:

«Качественное образование стоит дорого — это зарплата преподавателей, затраты на инфраструктуру. Даже дорогие программы все равно субсидированные. Про нашу школу я могу сказать уверенно: плата за обучение не покрывает наши издержки. Конечно, все смотрят друг на друга на конкурентном рынке и стоимость тоже не могут игнорировать. Здесь еще имеют место особенности приема: в 2025 году стимулировали ребят поступать одновременно на много программ, потом переходить с одной на другую. При этом сейчас есть запрет на перебор студентов даже на платные места, и это создает определенные трения. Но нам кажется, что у нас качественное образование, и все места будут заполнены».

Ведущие вузы формируют прайс-лист с учетом издержек и запросов конкурентов, рассказала “Ъ FM” проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова:

«Основу стоимости образовательных программ составляют нормативы затрат, они утверждаются Министерством науки и высшего образования. Нормативы ежегодно пересматриваются, и за последние три года рост в среднем составил 7% ежегодно. Для нас также важен принцип доступности в ценообразовании, поэтому РУДН предоставляет скидки от 10 до 50% в зависимости от среднего балла ЕГЭ и направления подготовки. Те, кто получил в сумме 290 баллов по результатам ЕГЭ, могут претендовать на грант в размере 100% скидки».

20 июня стартовала приемная кампания в вузы. По оценке Минобрнауки, в этом году студентами могут стать около 1,5 млн абитуриентов. В конце прошлой недели компания QS опубликовала свежий рейтинг топовых университетов мира. Лучшими среди российских стали МГУ (115 место), Бауманка (318-е) и РУДН (359 место).

Леонид Пастернак