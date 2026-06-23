Французское счастье по рецептам пригородов

Вождь крайне левых Жан-Люк Меланшон давно выступает от имени «новой Франции» бедняков и иммигрантских кварталов. Его «Новая Франция» стремится к созданию собственной культуры, собственных кумиров и даже собственной гастрономии. Недавно эта его умозрительная конструкция обрела куриную плоть. О политическом, социальном и экзистенциальном скандале вокруг сети фастфуда Master Poulet рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Во французских городах идут споры о новой сети фастфуда Master Poulet — жареной курице «100% халяль». Одни восхваляют ее как хлеб насущный для бедняков, другие требуют убрать прочь с их улиц этот шалман с дымом, шумом, запахами и малопочтенной публикой.

Спор идет не о самой курице и даже не о фастфуде, а о том, какая Франция будет определять вкус страны, внешний вид городов и повседневные привычки миллионов людей.

Сеть Master Poulet появилась в 2019 году. Ее основатель, выходец из семьи алжирских иммигрантов Шуайб Бенбакир прежде торговал салатами и блинчиками в Ивелине. Сегодня у его компании несколько десятков ресторанов, большинство — в центральном регионе Иль-де-Франс. Половина успеха объясняется маркетингом, половина — социологией.

Французы беднеют. По данным IFOP, шесть человек из десяти считают, что их покупательная способность снизилась. Среди рабочих и служащих так думают уже семь из десяти. Люди отказываются от отпусков, развлечений, семейных походов в ресторан. Но совсем отказаться от удовольствий нельзя, нужно просто найти его дешевый эквивалент. В свое время в этом помогала свинина — самое доступное мясо во французской кухне. Сейчас мусульманские инфлюенсеры из пригородов воспримут подобное предложение как провокацию крайне правых.

Master Poulet предлагает целую «халяльную курицу» за €7,5, половину за €4 (вдвое дешевле, чем во многих других местах), а также рис, жареную картошку и разнообразные закуски.

Дешево, быстро, сытно, с очевидными влияниями африканской кухни. В меню предлагается за €4 целая миска аллоко, традиционного блюда Кот-д’Ивуара из жареных бананов. Оно же мсоле в Камеруне, локо в Сенегале, макемба в Конго. Словом, рождается кухня-метис: на треть французская, на треть иммигрантская, на треть глобалистская — возникшая не в парижских ресторанах и не в кулинарных школах, а в пригородных обжорках.

Заведения куриной сети распространяются прежде всего там, где живет молодая и небогатая Франция: в департаменте Сен-Сен-Дени, на окраинах Парижа, в рабочих кварталах Лиона или Марселя.

Это не случайность. Здесь формируется новая городская культура со своими магазинами, музыкой, языком и гастрономией. И эта культура больше не просит ни у кого разрешения войти в центр города, она это делает явочным порядком. Первый громкий конфликт произошел в Сен-Уэне, где мэр-социалист Карим Буамран сделал все, чтобы выселить Master Poulet из города.

Сен-Уэн, еще недавно рабочий пригород с блошиным рынком, сегодня переживает стремительное развитие: здесь строятся дорогие дома, открываются рестораны звездных шефов, квартиры дорожают, город богатеет и меняет население. И вдруг, как memento mori, появляется Master Poulet с его куриной публикой. Мэр говорит о борьбе с вредной едой, шумом и запахами. Левые активисты обвиняют городские власти в попытке вытеснить культуру народных кварталов. А сеть тем временем выигрывает один суд за другим и собирает миллионы просмотров в социальных сетях.

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Социологи считают, что спор давно вышел за рамки гастрономии. Это все та же борьба за электорат пригородов. В Сен-Сен-Дени социалисты и партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» конкурируют за молодых избирателей, многие из которых имеют иммигрантское происхождение. Их вкусы, привычки и представления о комфорте отличаются от вкусов прежней городской буржуазии. И если социалисты предполагают сделать из пригородов обычное французское место жительства, то «непокорившиеся» хотят создать здесь собственную культуру, которую одни называют законной, неизбежной, метисной, а другие, не выбирая выражений,— люмпен-культурой.

И даже куриц подозревают в иммигрантском происхождении, что, кстати, разумно: раз так дешево, не французские это курицы.

Master Poulet — теперь не только сеть ресторанов, но и очевидный социальный маркер. Его вывеска означает: здесь живут другие люди, с другими привычками и другими представлениями о том, что вкусно, красиво и удобно. Их становится больше, их покупательная способность остается ограниченной, но именно они обеспечивают рост рынка.

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Долгое время Франция считала себя страной, где культурные нормы задает центр: Париж, его музеи, его рестораны, его представления о прекрасном. Но сегодня влияние идет и в обратную сторону.

Пригороды навязывают центру свои вкусы. Их музыка звучит по радио, их сленг входит в словари, их кухни завоевывают улицы.

В начале XVII века после религиозных войн «славный король» Генрих IV мечтал, чтобы «у каждого крестьянина по воскресеньям была курица в горшочке» — знаменитая poule au pot. Историки спорят, не легенда ли эти слова, но они надолго стали социальной программой французского счастья: не роскошь для избранных, а достаток, доступный всем. Прошло 400 лет, и французы по-прежнему любят вспоминать это обещание. Только сегодня их «курица в горшочке» оказывается жареной, халяльной и под вывеской Master Poulet. И спор идет не о рецепте, а о том, кому на следующих выборах дадут определить: что же на самом деле считать французским счастьем.