«Кто бы мог подумать»

Ленин попал под маркировку. Российский книжный союз включил труды вождя мирового пролетариата в список произведений, где упоминаются наркотические вещества. Речь идет о знаменитом выражении «Религия — опиум для народа». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные решения добавят Владимиру Ильичу популярности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, где упоминаются наркотические средства. Такие произведения, согласно обновленному законодательству РФ, подлежат специальной маркировке. В этом уже нет никакой сенсации — дело привычное. Так что по идее не стоило бы на этом особо заостряться, особенно учитывая события в стране и мире.

И все-таки на такое нельзя не обратить внимание. В соответствующем списке оказался не кто-нибудь, а Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Речь идет о сборнике писем и статей вождя мирового пролетариата под названием «Ослиный мост». Это издание 2017 года под редакцией известного биографа и журналиста Льва Данилкина.

Среди причин, почему Владимир Ильич попал под маркировку, значится — внимание — известное буквально каждому в нашей стране выражение «Религия — опиум для народа». Кроме того, в письмах к Инессе Арманд Ленин давал советы, как лечиться от разных болезней, в том числе и препаратами, ныне запрещенными для свободной продажи. Но тогда, на рубеже XIX и XX веков, они были разрешены, да и слово «маркировка» по большому счету никто и не знал.

Еще, наверное, нужно пояснить, что «Ослиный мост» — это философское латинское изречение, которое означает «трудная задача» или «испытание». РКС поясняет: не хотел вождь ничего такого пропагандировать. Но есть закон, нарушать который нельзя. В противном случае наказание тебя ждет. Вот что интересно: сложно себе представить, чтобы в недавнем прошлом труды создателя советского государства, издававшиеся миллионными тиражами, подвергались бы какой-либо маркировке. И что бы ожидало того издателя или редактора, который на что-то подобное осмелился бы?

Есть в происходящем что-то символичное. Раньше конспекты готовили, цитаты наизусть учили. Государственный экзамен в вузах сдавали по научному коммунизму. К слову, в мавзолей на Красной площади до сих пор не зарастает народная тропа. И вот такое — кто бы мог подумать? Впрочем, возможно, все это добавит Владимиру Ильичу популярности.

При всем при этом нужно в очередной раз повторить: наркотики — зло. Бороться с ними необходимо. И да, маркировка на содержание не влияет. Просто людей предупреждают. Хотя, конечно, законодательство наше иногда принимает несколько причудливые формы. Вот, например, в тех же ленинских статьях, изданных до 90-го года, фраза «опиум для народа» не маркируется. Также как и советы Инессе Арманд, как лечиться от разных болезней. А вот взяв в руки книгу 2017-го, необходимо обратить внимание на соответствующие упоминания. Такой вот «ослиный мост».

Дмитрий Дризе