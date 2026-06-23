В Анталье нашли мертвым российского туриста

В саду трехэтажного жилого дома в Анталье, Турция, обнаружили тело российского туриста. Им оказался 51-летний Сергей Тремасов, прибывший на курорт 12 дней назад, пишет Turizm News. Причина смерти мужчины пока не установлена.

Тело россиянина нашли лежащим на земле лицом вниз. Личность туриста установили по найденному паспорту. Его доставили в морг Института судебной медицины для вскрытия.

Представители Генконсульства России в Анталье уточнили «РИА Новости», что контактируют по этому вопросу с турецкими службами и родственниками россиянина. Ведомство готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов для репатриации тела в РФ.