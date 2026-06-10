Стоимость квартиры на вторичном рынке Ижевска снизилась до 5,8 млн рублей в мае

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в мае составила 116,2 тыс. руб. Относительно апреля она не изменилась. Стоимость квартиры на «вторичке» в столице Удмуртии за указанный период снизилась на 0,1%, до 5,8 млн руб. Такие данные приводит «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Похоже, сейчас рынок встал по-настоящему. В предыдущие месяцы наблюдался переток покупателей из офисов продаж застройщиков на “вторичку” — из-за большей доступности квартир в этом сегменте. В результате чего цены на регулярном рынке подрастали более бодро. Сейчас покупатели, видимо, “затаились” в ожидании более доступных ставок по ипотеке, которые многие эксперты обещают к концу года»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

В целом по РФ «квадрат» за май подорожал на 0,2%, до 131,7 тыс. руб. Квартиры, напротив, подешевели на 0,2%, до 7 млн руб. «Из-за застоя цены и на “первичке”, и на “вторичке” колеблются в рамках погрешности. Наступающий летний сезон не способствует принятию серьезных решений»,— добавил господин Луценко. По его словам, предложение квартир на регулярном рынке увеличилось за месяц на 12%.

Для сравнения, 1 кв. м на вторичном рынке Казани составил 204,6 тыс. руб. (+0,3% за месяц), Перми — 127,7 тыс. руб. (-0,2%). Квартиры в этих городах оценивались в 12,6 и 8,4 млн руб. соответственно.

Напомним, по итогам мая Ижевск занял пятое место среди городов РФ по динамике роста средней стоимости квартиры на первичном рынке недвижимости. Показатель увеличился на 1,8%, до 7,1 млн руб. Эксперты указывают на замедление темпов роста в целом по стране, что связано с небольшим спросом на такое жилье и ростом предложения.