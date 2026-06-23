ФСБ предотвратила двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске

ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске двух женщин. По версии спецслужбы, они по указанию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Девушку 2006 года рождения задержали на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 кг тротила. Его поместили в безопасное место, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. В районе ввели повышенные меры безопасности, начался поиск соучастников задержанной. Поблизости была задержана россиянка 1979 года рождения. Она якобы планировала по указанию «украинских кураторов» доставить аналогичное СВУ к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.

Согласно пресс-релизу ФСБ, задержанные дали признательные показания. Женщины заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что будут использованы в качестве смертниц. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), о незаконной перевозке боеприпасов (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ), о незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).