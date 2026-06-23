Гондурас планирует купить у Украины БПЛА
Гондурас планирует закупить беспилотники у Украины для охраны границ и проведения антинаркотических операций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на президента страны Насри Асфуру.
По словам главы государства, закупаемые дроны также могут быть задействованы в сельскохозяйственном секторе. Предложение о передаче военных технологий, включая БПЛА, прозвучало от президента Украины Владимира Зеленского во время визита господина Асфуры в Киев.
Сделка проходит на фоне укрепления сотрудничества Гондураса с Вашингтоном в сфере безопасности, отмечает AFP. Глава вооруженных сил Гондураса подтвердил, что совместно с американской стороной также рассматривается возможность проведения боевых операций против преступных формирований в стране.
Ситуация с безопасностью в Гондурасе остается критической из-за столкновений банд и наркокартелей, а уровень убийств почти вчетверо превышает среднемировой, отмечает AFP.
Украина активно развивает собственное производство БПЛА, что влияет на ее возможности по экспорту. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о высоком качестве производимых на Украине дронов, отмечая, что стране не нужны поставки БПЛА из Евросоюза, так как она может производить их сама. В 2025 году власти Украины планировали заключить соглашение с США о передаче технологий создания беспилотников, опробованных в боевых условиях, в обмен на роялти или другие формы компенсации. Передача технологий касается массового производства дешёвых беспилотных летательных аппаратов, доказавших свою эффективность в отличие от американских БПЛА, которые, по данным The Wall Street Journal, оказались дорогими, сложными в ремонте и уязвимыми к радиоэлектронной борьбе. Отсутствие необходимого количества артиллерии подтолкнуло западные страны к разработке новых БПЛА, оснащенных технологиями искусственного интеллекта для Украины.
Украина также привлекает внимание инвесторов в сфере производства беспилотников. Так, в 2025 году основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс активно предлагал свои услуги на Украине, интересуясь приобретением компаний, занимающихся производством БПЛА и разработкой технологий для них. Кроме того, турецкая компания Baykar ещё в 2024 году приступила к строительству завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и TB3 на территории Украины с годовой мощностью 120 аппаратов. Несмотря на вооруженный конфликт, компания заявляла, что планам строительства ничто не помешает.