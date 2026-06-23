На Аляске разбился вертолет Береговой охраны США
Береговая охрана США заявила, что на Аляске во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет MH-60 Jayhawk. Четыре члена экипажа выжили, но получили травмы различной степени тяжести, передает ABC News.
«Безопасность, благополучие и спасение членов нашего экипажа являются нашим абсолютным и первоочередным приоритетом»,— указано в заявлении Береговой охраны США.
Инцидент произошел в утреннее время недалеко от горы Харбор-Маунтин, вблизи города Ситка. Ведется официальное расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
Катастрофы с американскими военными вертолетами на Аляске происходили и ранее. Так, в апреле 2023 года два ударных вертолета AH-64 Apache столкнулись в штате Аляска во время тренировочного полета, что привело к гибели трех летчиков. После того инцидента и другого крушения в Кентукки Командование армии США в мае временно приостановило операции авиационных подразделений для пересмотра процедур безопасности. Помимо вертолетов, на Аляске также фиксировались крушения истребителей F-35.