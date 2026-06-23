На Аляске разбился вертолет Береговой охраны США

Береговая охрана США заявила, что на Аляске во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет MH-60 Jayhawk. Четыре члена экипажа выжили, но получили травмы различной степени тяжести, передает ABC News.

«Безопасность, благополучие и спасение членов нашего экипажа являются нашим абсолютным и первоочередным приоритетом»,— указано в заявлении Береговой охраны США.

Инцидент произошел в утреннее время недалеко от горы Харбор-Маунтин, вблизи города Ситка. Ведется официальное расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Влад Никифоров