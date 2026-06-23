Из-за рекордной жары во Франции погибли 18 человек

В течение двух дней во Франции от последствий сильной жары погибли 18 человек. 22 июня дневная температура в некоторых регионах страны превышала 40°C.

Как передает Reuters, среди погибших — двое детей двух и четырех лет. Они потеряли сознание в закрытом автомобиле. От теплового удара погибли три человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах.

В регионе Бордо температура поднялась до 41,9°C, побив рекорд, установленный в августе прошлого года. В Пуатье, в центральной Франции, температура достигла 41,2°C, побив предыдущий максимум, установленный в 1947 году.

Новые температурные рекорды установлены и в других европейских странах. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40°C, что, по данным Reuters Climate Monitor, более чем вдвое превышает исторический средний показатель для города за 22 июня. Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) сообщила, что в некоторых регионах страны до конца недели температура воздуха может превысить 39°C, побив рекорд 1957 и 1976 годов в 35,6°C.

Влад Никифоров