Из-за рекордной жары во Франции погибли 18 человек
В течение двух дней во Франции от последствий сильной жары погибли 18 человек. 22 июня дневная температура в некоторых регионах страны превышала 40°C.
Как передает Reuters, среди погибших — двое детей двух и четырех лет. Они потеряли сознание в закрытом автомобиле. От теплового удара погибли три человека в возрасте от 80 до 95 лет. Еще 13 человек утонули во время купания в небезопасных местах.
В регионе Бордо температура поднялась до 41,9°C, побив рекорд, установленный в августе прошлого года. В Пуатье, в центральной Франции, температура достигла 41,2°C, побив предыдущий максимум, установленный в 1947 году.
Новые температурные рекорды установлены и в других европейских странах. В испанском Сан-Себастьяне температура достигла 40°C, что, по данным Reuters Climate Monitor, более чем вдвое превышает исторический средний показатель для города за 22 июня. Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) сообщила, что в некоторых регионах страны до конца недели температура воздуха может превысить 39°C, побив рекорд 1957 и 1976 годов в 35,6°C.
Рекордная жара последних недель в Европе и по всему миру приводит к значительному числу смертей и серьезным последствиям. Например, в 2022 году в Европе аномальные температуры унесли 61,7 тысячи жизней, а в 2025 году аномальная жара в Европе, по оценкам ученых, привела к смерти 2,3 тысячи человек, причем почти в три раза меньше жертв было бы без изменения климата.
Зарубежные СМИ активно обсуждают погодные аномалии на четырех континентах. Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что экстремальная жара стала новой нормой, и Земля становится всё опаснее. Учёные предупреждают, что рекордные температуры на суше и в океане могут иметь разрушительные последствия для экосистем и окружающей среды. Это также влияет на инфраструктуру: сильная жара в Европе приводит к тому, что поезда перегреваются, а в некоторых регионах Италии приходится вводить запреты на работы на открытом воздухе в самые жаркие часы, что указывает на необходимость адаптации к изменившимся условиям.
Из-за такой жары во Франции в 2025 году в мае погибло семь человек, пятеро из которых утонули в водоёмах, пытаясь спастись от зноя. В связи с этим в прошлом году власти страны даже закрывали доступ на вершину Эйфелевой башни, а также отменяли уроки в школах. При этом во Франции за всю историю создания системы погодных предупреждений (с 2004 года) такие тепловые тревоги в мае стали настоящей премьерой. Количество людей, которые выходят на улицу, сокращается, а правительства европейских стран ищут способы адаптации и борьбы с изменением климата.