Акции SpaceX обвалились на 16%
Акции американской аэрокосмической корпорации SpaceX снижались третью сессию подряд. За сутки они обвалились на 16,4%, до $154,6 за бумагу, передает The Wall Street Journal.
SpaceX 12 июня разместила 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу. В тот же день они выросли на 19%. Падение до $154,6 за акцию стало самым низким уровнем с момента проведения IPO.
Рыночная капитализация компании по итогам сессии 22 июня составила чуть более $2 трлн. В момент исторического максимума 16 июня, когда акции SpaceX достигали $225,64 за бумагу, капитализация корпорации составляла $2,99 трлн.
Падение акций произошло вскоре после IPO SpaceX, которое состоялось 12 июня 2026 года. Компания разместила 555,6 млн акций по цене $135 за штуку. Первичное размещение стало крупнейшим в истории по объему привлеченных средств ($75 млрд, а затем $85,7 млрд с учетом опционов андеррайтеров) и по общей оценке компании, которая составила $1,77 трлн.
IPO SpaceX привлекло к себе большое внимание, поскольку компания Илона Маска, основанная в 2002 году, до этого не размещала акции на бирже. Несмотря на убыток по итогам первого квартала 2026 года и 2025 года, вызванный в том числе инвестициями в искусственный интеллект, спрос на акции в несколько раз превысил предложение. Интерес к компании подогревался ее амбициозными планами по освоению космоса и личностью Илона Маска. Однако эксперты отмечали, что после громких IPO акции компаний нередко падают, так как высокие оценки капитализации сложно оправдать. На снижение цены акций также могла повлиять сделка по приобретению стартапа Cursor за $60 млрд, оплаченная акциями SpaceX, что вызвало опасения из-за размывания доли инвесторов.