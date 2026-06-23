Ким Чен Ын призвал КНДР опередить весь мир в наращивании военного потенциала

Выступая с речью на пленарном заседании Трудовой партии Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости дальнейшего приумножения мощных оборонительных средств «до уровня, опережающего мир». Пленум единодушно признал расширение и укрепление ядерных вооруженных сил единственным путем реагирования на международную военно-политическую ситуацию, сообщает ЦТАК.

Глава государства отметил наращивание и модернизацию вооруженных сил в регионе с помощью США. Также отметил, что южные соседи «непрерывно совершают военные учения и разведывательные акты» против КНДР, крайне обостряя ситуацию на Корейском полуострове. Также упомянул заседание американо-японско-южнокорейской «консультативной группы по ядерным вопросам», созданной с целью разоружения КНДР, которая, с его слов, приближает ядерную войну на полуострове. «На основе ядерной технологии ускоренными темпами будут выполнены более грандиозные, новаторские и вдохновляющие планы»,— резюмирует агентство эту часть выступления.

Ким Чен Ын распорядился форсировать строительство крейсера водоизмещением в 10 тыс. т, оснащенного стратегическими управляемыми ракетами. Он потребовал составить план строительства, реконструкции и модернизации предприятий ВПК. Также объявил о начале ускорения создания военных баз и объектов для «превращения южной границы в крепость», строительства новых баз ВМФ.

Лидер КНДР особо подчеркнул необходимость повышения боеспособности армии, усиления работы парткомов и политических органов всех инстанций «для поднятия духовной силы масс военнослужащих».

Эрнест Филипповский