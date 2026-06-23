Лига арабских государств утвердила нового генсекретаря
Лига арабских государств (ЛАГ) утвердила египетского дипломата Набиля Фахми в качестве своего нового генерального секретаря во время встречи министров иностранных дел в Аммане. Об этом говорится в заявлении организации.
Как сообщает AFP, пятилетний срок полномочий господина Фахми начнется в начале июля. Он сменит на этой должности Ахмеда Абу аль-Гейта, который возглавлял региональный блок два срока подряд.
Набиль Фахми, возглавлявший МИД Египта с июня 2013 года по июль 2014 года, станет восьмым представителем своей страны во главе Лиги арабских государств. Решение о выдвижении его кандидатуры в марте было принято единогласно.
75-летний Набиль Фахми заявил в марте, что эта должность является «большой ответственностью», учитывая «вопиющие нарушения международного права» и «длительную оккупацию земель» арабских стран. О каких странах идет речь, господин Фахми не уточнил.
Лига арабских государств — межправительственная региональная организация, основанная 22 марта 1945 года. В её состав входят 22 арабских государства, включая Египет, Иорданию, Ирак и Саудовскую Аравию. Целью ЛАГ является укрепление связей и всестороннего сотрудничества между странами-членами, а также координация их политической деятельности и защита независимости и суверенитета. Административный аппарат организации — Генеральный секретариат, а его глава избирается на пятилетний срок. Штаб-квартира ЛАГ находится в Каире. С 1950 года Лига имеет статус наблюдателя при ООН, что позволяет ей активно взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций по вопросам региональной и международной политики, например, в 2024 году ЛАГ призвала ООН разместить миротворцев в Газе и на Западном берегу.
В последние годы ЛАГ активно участвовала в разрешении ряда региональных кризисов. Например, организация обсуждала возвращение Сирии в свой состав после приостановки её членства в 2011 году, а также разработала план восстановления сектора Газа, предполагающий его управление комитетом технократов в течение шести месяцев. В марте 2026 года Совет министров иностранных дел ЛАГ провел внеочередную встречу для обсуждения «агрессии Ирана в отношении арабских стран». Организация также предпринимает усилия по сближению с Россией, в частности, через Российско-арабский форум сотрудничества, а Россия также планировала проведение саммита ЛАГ в Москве осенью 2025 года.