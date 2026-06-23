Лига арабских государств утвердила нового генсекретаря

Лига арабских государств (ЛАГ) утвердила египетского дипломата Набиля Фахми в качестве своего нового генерального секретаря во время встречи министров иностранных дел в Аммане. Об этом говорится в заявлении организации.

Как сообщает AFP, пятилетний срок полномочий господина Фахми начнется в начале июля. Он сменит на этой должности Ахмеда Абу аль-Гейта, который возглавлял региональный блок два срока подряд.

Набиль Фахми, возглавлявший МИД Египта с июня 2013 года по июль 2014 года, станет восьмым представителем своей страны во главе Лиги арабских государств. Решение о выдвижении его кандидатуры в марте было принято единогласно.

75-летний Набиль Фахми заявил в марте, что эта должность является «большой ответственностью», учитывая «вопиющие нарушения международного права» и «длительную оккупацию земель» арабских стран. О каких странах идет речь, господин Фахми не уточнил.