Граждан Германии задержали в Польше за попытку попасть в Россию с поддельными правами

Пограничная служба Польши задержала двух граждан Германии с поддельными водительскими удостоверениями с разницей в день. Мужчина и женщина — уроженцы России — пытались пройти через автомобильные пункты пропуска на границе с Калининградской областью.

19 июня на пограничном переходе в Безледах была остановлена 35-летняя гражданка Германии. Предъявленное ею немецкое водительское удостоверение было фальшивым — она призналась, что купила документ в интернете за €1,5 тыс.

20 июня аналогичный случай был выявлен на КПП в Гжехотках. Там сотрудники службы проверили 38-летнего гражданина Германии, который предоставил фальшивое итальянское водительское удостоверение.

Задержанных обвинили в использовании поддельных документов. Им придется выплатить штраф в размере €8 тыс. Гражданам разрешили пересечь границу, но в качестве пассажиров.