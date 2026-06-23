Минобороны России сообщило о полете Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны России заявило, что стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил провели полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

«Продолжительность полета составила около 16 часов… На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств»,— сообщило Минобороны России. Как уточнило ведомство, ракетоносцы отработали дозаправку топливом в воздухе.

Минобороны также добавило, что полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.