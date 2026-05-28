Депутаты гордумы Астрахани приняли отставку участника СВО Михаила Заплавнова

Гордума Астрахани под председательством Игоря Седова на заседании рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Заплавнова. Заявление поступило в Думу 25 мая, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

Господин Заплавнов планирует повторно заключить контракт и убыть в зону проведения СВО.

В 2022 году он сформировал добровольческий отряд «Сармат» из казаков Астраханского окружного казачьего общества. Служил командиром взвода в отдельной казачьей разведывательной бригаде «Терек» добровольческого штурмового корпуса на территории ДНР, Херсонской области и ЛНР. В апреле 2024 года контракт истек. После возвращения работал заместителем руководителя по общественным проектам астраханского филиала фонда «Защитники Отечества». Награжден медалью «За отвагу».

28 мая депутаты единогласно прекратили полномочия Михаила Заплавнова по избирательному округу № 15.

Нина Шевченко