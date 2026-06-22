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Глава Орловской области заявил об отсутствии перебоев с поставками бензина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что цены на бензин в регионе остаются стабильными, перебоев с обеспечением нет. Об этом господин Клычков сообщил во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте».

«Ситуация очень напоминает то, что было с гречкой и туалетной бумагой во время пандемии COVID-19»,— сказал губернатор.

Стоимость бензина может повышаться на частных заправках — «Евронефть», «Октан», «Люкс Ойл», отметил он. «Мы направили запросы в Федеральную антимонопольную службу для мониторинга и реагирования на необоснованное повышение цен»,— сообщил глава области. Господин Клычков призвал жителей региона не поддаваться панике и не создавать ажиотаж.

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