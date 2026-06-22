Апелляция в Гааге поддержала украинские компании в споре с Россией о крымских активах

Апелляционный суд Гааги в июне оставил в силе решение Гаагского арбитража, которым с России была взыскана компенсация за изъятые в Крыму активы компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).

Украинские компании «Лугзор», «Либсет», «Укринтеринвест», «ДнепрАзот» и «Аберон» владели объектами недвижимости и курортными комплексами в Крыму. После присоединения полуострова к РФ в 2014 году эти активы были национализированы крымскими властями. В июне 2015 года украинские компании инициировали арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовали компенсацию за экспроприацию их активов, ссылаясь на двустороннее соглашение России и Украины от 1998 года о защите инвестиций (BIT).

В октябре—декабре 2022 года арбитраж вынес решение, признав истцов иностранными инвесторами и присудив им компенсацию: «Лугзору» и «Либсету» — $53,8 млн, «ДнепрАзоту» — $1,4 млн, «Аберону» — $4,2 млн, «Укринтеринвесту» — $718 тыс. Россия обратилась в Апелляционный суд Гааги с требованием отменить решение арбитров, полагая неприменимым BIT, так как инвестиции были сделаны, когда Крым входил в состав Украины, то есть истцы вложили деньги на территории своей же страны и поэтому не подпадают под понятие иностранного инвестора.

Но Апелляционный суд Гааги отклонил жалобу РФ. В постановлении суда говорится, что соглашение должно толковаться с учетом цели защиты инвестиций и оно не требует, чтобы вложения с самого начала были осуществлены на территории другого государства. Поскольку после марта 2014 года РФ фактически контролировала Крым и именно подконтрольные ей органы власти осуществили национализацию имущества истцов, арбитраж имел компетенцию рассмотреть иск по BIT, решила апелляция.

Варвара Кеня