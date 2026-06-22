WSJ: Google вложит $75 млн в студию A24 для развития ИИ в кино

Google инвестирует около $75 млн в независимую студию A24, известную по таким фильмам, как «Закулисье реальности» (Backrooms) и «Марти Великолепный» (Marty Supreme). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые со сделкой источники.

Издание отмечает, что это первый случай, когда технологический гигант приобретает долю в киностудии. Сделка заключена в рамках партнерства с подразделением DeepMind.

В то время как основные студии Голливуда и специалисты отрасли с осторожностью относятся к генеративным нейросетям из-за опасений по поводу авторских прав и влияния на творчество, A24 и Google намерены разрабатывать инструменты, которые не заменят, а помогут кинематографистам, сохраняя за ними контроль.

В рамках многолетнего неэксклюзивного соглашения Google не получит доступа к библиотеке фильмов и телешоу A24. Партнеры планируют привлечь к тестированию новых технологий звезд студии, включая Тимоти Шаламе и режиссера Кейна Парсонса.

Екатерина Наумова