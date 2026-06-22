ФСБ заявила о предотвращении подрыва поезда с топливом в Подмосковье

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержания за подготовку терактов на объектах транспортной инфраструктуры, в частности на железной дороге, в последнее время неоднократно происходят в различных регионах России, включая Подмосковье. Так, в феврале 2026 года Второй Западный окружной военный суд приговорил 57-летнего москвича Николая Маковского к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожных путях станции в городском округе Домодедово по заданию украинских спецслужб. В январе 2026 года в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали троих граждан России, которые планировали теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Ранее, в мае 2026 года, в Новороссийске был задержан мужчина, подозреваемый в подготовке подрыва пассажирского поезда также по заданию СБУ.

В ноябре 2023 года в Москве был задержан мужчина, который согласился за деньги подорвать цистерну на железнодорожной станции в Подмосковье. Ему было предъявлено обвинение по статье о подготовке к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. Эти инциденты подчеркивают общие тенденции роста угроз террористического характера и диверсий, которые стали одной из самых обсуждаемых проблем в Московской области и других регионах, граничащих с Украиной, в период с конца 2023 по 2026 год.