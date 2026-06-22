Геннадий Зюганов заявил, что не предлагал изымать вклады россиян

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предложил изъять банковские вклады граждан. Эту информацию он назвал «мулькой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уже против меня запустили "мульку" о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Но мы на съезде приняли решение (потребовать.— “Ъ”) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е»,— сказал политик своим сторонникам на митинге в Москве.

22 июня в ряде СМИ появились сообщения об «инициативе» лидера коммунистов «изъять 67 трлн руб. накоплений и вкладов» граждан и «направить их в экономику». Журналисты сослались на выступление господина Зюганова на съезде партии 20 июня, где тот заявил: «В банках лежат 67 трлн руб. граждан и 63 трлн — предприятий. В сумме — 130 трлн, три бюджета, гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны» (цитата по сайту КПРФ).

Во второй половине дня пресс-служба КПРФ выступила с разъяснением. Из текста выступления «очевидно», что «ни о каком изъятии вкладов речи не идет», а Геннадий Зюганов «лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе», заявили в пресс-службе: «Подобные информационные вбросы свидетельствуют о характере кампании, направленной против партии».

К этому моменту «инициативу» лидера Компартии уже успели прокомментировать его коллеги по Госдуме. «Политик такого уровня не имеет права такие заявления делать, это только враги могут»,— сказал, например, RTVI глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Если власть такие действия предпримет» (изымет вклады граждан), то «она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба», подчеркнул депутат.

Григорий Лейба