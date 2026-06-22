Геннадий Зюганов заявил, что не предлагал изымать вклады россиян
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предложил изъять банковские вклады граждан. Эту информацию он назвал «мулькой».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Уже против меня запустили "мульку" о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Но мы на съезде приняли решение (потребовать.— “Ъ”) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е»,— сказал политик своим сторонникам на митинге в Москве.
22 июня в ряде СМИ появились сообщения об «инициативе» лидера коммунистов «изъять 67 трлн руб. накоплений и вкладов» граждан и «направить их в экономику». Журналисты сослались на выступление господина Зюганова на съезде партии 20 июня, где тот заявил: «В банках лежат 67 трлн руб. граждан и 63 трлн — предприятий. В сумме — 130 трлн, три бюджета, гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны» (цитата по сайту КПРФ).
Во второй половине дня пресс-служба КПРФ выступила с разъяснением. Из текста выступления «очевидно», что «ни о каком изъятии вкладов речи не идет», а Геннадий Зюганов «лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе», заявили в пресс-службе: «Подобные информационные вбросы свидетельствуют о характере кампании, направленной против партии».
К этому моменту «инициативу» лидера Компартии уже успели прокомментировать его коллеги по Госдуме. «Политик такого уровня не имеет права такие заявления делать, это только враги могут»,— сказал, например, RTVI глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Если власть такие действия предпримет» (изымет вклады граждан), то «она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба», подчеркнул депутат.
Помимо опровержения информации об изъятии вкладов, Геннадий Зюганов, как лидер КПРФ, регулярно выступает с критикой экономической политики, которую он считает неэффективной и неспособной вывести страну из кризиса. Он подчеркивает, что такая политика не способствует снижению инфляции и парализует различные отрасли экономики, включая сельское хозяйство, строительство, малый и средний бизнес. Зюганов настаивает на необходимости умного государственного регулирования, а не упования на рынок, особенно в условиях текущих вызовов.
В целом, позиция КПРФ, возглавляемой Зюгановым, включает призывы к переориентации городского бюджета на социальные нужды, мораторий на коммерческую застройку, а также критику недостаточной поддержки многодетных семей и системы образования. Несмотря на то, что коммунисты считают, что власть иногда прислушивается к их инициативам, воплощая их в усеченном формате, Зюганов нередко указывает на проблемы, требующие системных решений, критикуя действия правящей партии и отстаивая традиционные для КПРФ тезисы о социальной справедливости и достижениях советского прошлого.