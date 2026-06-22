Экс-министра Испании Хосе Луиса Абалоса приговорили к 24 годам тюрьмы за взятки и хищения

Верховный суд Испании назначил бывшему министру транспорта Хосе Луису Абалосу, соратнику премьер-министра страны Педро Санчеса, 24 года и 3 месяца тюремного заключения за получение взяток при заключении государственных контрактов на поставку медицинских масок и оборудования в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает El Pais. Помощник экс-министра Кольдо Гарсия получил 19 лет и 8 месяцев тюрьмы. Оба фигуранта, с ноября содержащиеся в мадридской тюрьме, выслушали приговор по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Луис Абалос

Фото: Pedro Nunes / Reuters Хосе Луис Абалос

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Судьями было установлено, что подсудимые являлись частью преступной организации. Они признаны виновными во взяточничестве, хищении государственных средств, отмывании денег и торговле влиянием. В решении суда подчеркивается, что тяжесть преступлений обусловлена тем, что они «разъедают основы демократического государства, превращая публичную власть в инструмент обслуживания частных интересов».

Экс-министр транспорта, с учетом ограничений, проведет в тюрьме 16 лет и 6 месяцев. Также связанный с делом бизнесмен Виктор де Альдама получил четыре с половиной года, однако он избежит реального заключения благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанием вины.

El Pais отмечает, что это дело наносит очередной удар по премьер-министру Педро Санчесу, поскольку господин Абалос долгие годы был его правой рукой и доверенным лицом. Более того, приговор вынесен всего через два дня после того, как другой суд обязал жену премьер-министра, Бегонью Гомес, сдать загранпаспорт из-за риска побега в рамках расследования по делу о коррупции и торговле влиянием, возбужденному по жалобе организации Manos Limpias («Чистые руки»). Ранее прошли суды над его младшим братом, Давидом Санчесом, также обвиняемом в злоупотреблении влиянием.

Екатерина Наумова