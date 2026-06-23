Деньги на полку

ВБ-банк последним из кредитных организаций, входящих в группы крупнейших маркетплейсов, запустил кредитование физлиц. Как отмечают эксперты, таким банкам приходится конкурировать не только между собой, но и с крупными универсальными игроками. Это в совокупности со взвешенным подходом к рискам сдерживает рост бизнеса: банки, входящие в группы маркетплейсов, наращивают портфели умеренными темпами, около 30 млрд руб. за 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВБ-банк (входит в группу RWB) запустил кредитование наличными для физических лиц. Об этом 22 июня заявил председатель правления ВБ-банка Георгий Горшков агентству ТАСС. Потребительский кредит можно будет оформить через мобильное приложение на сумму 30–500 тыс. руб. и сроком до пяти лет. Продукт рассчитан как на покупки на маркетплейсе Wildberries, так и за пределами площадки, средства, предоставленные в кредит, можно будет переводить другим людям и снимать в банкомате, сообщили “Ъ” в RWB.

Другие банки, аффилированные с маркетплейсами, уже запустили подобное кредитование. Яндекс-банк предлагает кредиты наличными для физлиц уже три года, при этом клиентам доступны суммы до 1 млн руб. Озон-банк запустил программу выдачи кредитных карт с 1 августа прошлого года (лимит до 1 млн руб.), кроме того, клиенты могут оформить кредит наличными на сумму до 5 млн руб. Согласно отчетности по РСБУ, на 1 мая 2026 года портфель розничных кредитов Яндекс-банка оценивался в 98 млрд руб., портфель Озон-банка — в 38 млрд руб.

По мнению экспертов, запуск розничного кредитования является закономерным этапом в развитии банков маркетплейсов. «Изначально созданные как "банк-кошелек", соответствующие организации сначала сегментировали и монетизировали имеющуюся клиентскую базу, а затем запустили и масштабировали смежные финансовые продукты»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. В Озон-банке планируют «расширять количество предлагаемых кредитных продуктов», в частности, запустить автокредитование. В RWB отметили, что планируется развитие до «полной линейки кредитных продуктов для физических лиц». В Яндекс-банке на запрос “Ъ” не ответили.

К техническим сложностям подобных проектов управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин относит существенные инвестиции на построение скоринговых систем и разработку риск-политик, а также необходимость следования регуляторным требованиям. Кроме этого, по мнению господина Бородулина, «потребительское кредитование оказывает серьезное давление на капитал, что также требует повышенного внимания со стороны менеджмента». По состоянию на 1 мая норматив достаточности капитала ВБ-банка (Н 1.0) превышал 45%. По данным Банка России, по итогам первого квартала достаточность совокупного капитала банковского сектора составила 13,9%.

С другой стороны, создание розничных кредитных продуктов предполагает конкуренцию с крупнейшими традиционными банками, отмечают эксперты. Однако, как указывает Иван Уклеин, «клиентская база Wildberries охватывает большую часть российских домохозяйств, число активных пользователей сопоставимо только со Сбербанком (около 110 млн человек.— “Ъ”)».

Пока банки маркетплейсов, уже имеющие розничные кредитные продукты, демонстрируют плавный рост портфеля. В Озон-банке и Яндекс-банке за 12 месяцев они увеличились примерно на 30 млрд руб. «Банки маркетплейсов при текущей высокой ключевой ставке предпочитают осторожное масштабирование с соблюдением баланса рисков»,— считает господин Уклеин. В ВБ-банке не ответили на вопрос “Ъ” о прогнозируемом портфеле к концу года.

Дарья Загайнова