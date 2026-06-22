«Шторм» проходит своим фронтом

Волонтеры, работающие в зоне спецоперации, 22 июня обсудили стоящие перед ними проблемы на круглом столе в Госдуме, организованном фракцией «Справедливая Россия» (СР). Добровольцы жаловались на приоритет, отдаваемый крупным организациям в ущерб небольшим, отсутствие адекватной системы награждения и финансовые трудности. Но согласились с этим далеко не все представители движения, а в Минобороны им и вовсе посоветовали держаться от фронта подальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия» Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия»

Выступавший модератором председатель волонтерской организации «Шторм» Андрей Стрелец в начале заседания заявил о рисках проникновения в добровольческое движение «мошенников и вражеской агентуры». Здесь, по его мнению, могло бы помочь создание реестра волонтерских организаций и их верификация по определенным критериям.

Руководитель 797-го Добровольного гуманитарного волонтерского полка Максим Новосядлый предложил рассмотреть вопрос о создании спецсчетов для волонтеров, которые часто сталкиваются с проблемой блокировки карт, куда собираются пожертвования. Также он посетовал на отсутствие четкого механизма компенсаций за травмы и ранения.

С ним не согласился первый зампред совета ассоциации «Добро.РФ» (эта организация как раз занимается выплатами) Кирилл Антонов. По его словам, пренебрегать действующими процедурами нельзя, поскольку речь идет о серьезных деньгах. Кроме того, на «Добро.РФ» можно оформить электронную книжку волонтера, что является своего рода реестром, добавил господин Антонов. Он рассказал, что сейчас ассоциация прорабатывает с Минцифры вопрос верификации профиля через «Макс». С тезисом об отсутствии системы поощрения представитель «Добро.РФ» тоже поспорил, напомнив о наградах, которые вручает добровольцам президент. Скоро ассоциация будет проводить сбор заявлений на нагрудный знак «Доброволец России», добавил он.

У военных обнаружилась своя точка зрения.

«Лучше, чтобы волонтеры не ехали в зону боевых действий, а передавали все в безопасных районах. Я понимаю, что хочется передать быстрее, но это мешает работе… Берегите свои жизни и не лезьте туда, куда не стоит»,— заявил представитель Минобороны полковник Роман Берцев.

Ему также непонятно, «что такое военный волонтер даже с точки зрения определения», признался офицер.

Блогер-волонтер Кирилл Федоров не поддержал коллег, жалующихся на финансовые проблемы: «Я бы выступил за то, чтобы фондам снизили с 20% до 10% возможность аккумулировать деньги (тратить их на иные нужды, например, зарплаты)». Это предложение зал встретил неодобрительным гулом.

«Для нашей страны характерен гигантизм»,— заявил председатель московской организации ветеранов «Совет СВОих» Константин Рыжак. По его мнению, маленькие проекты несправедливо игнорируются, в то время как у противника картина совершенно иная: частным лицам и небольшим структурам оказывается максимальная поддержка. Он также отметил несовершенство системы поощрения волонтеров: по его словам, этот механизм должен быть «максимально горизонтальным».

Завершая круглый стол, Андрей Стрелец сообщил, что 3 июля соберется инициативная группа по созданию ассоциации военных волонтеров. Руководитель аппарата фракции СР Руслан Татаринов пообещал, что партия ее поддержит. По его мнению, в руководство новой структуры должны войти военные.

Ксения Веретенникова