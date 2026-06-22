Тарантино исполнит главную роль в новом фильме Джейми Адамса

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, а также австралийская певица и актриса Кайли Миноуг сыграют главные роли в новом фильме Джейми Адамса. Об этом сообщает Variety.

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Фото: Eric Gaillard / Reuters Квентин Тарантино

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Название фильма — «Погрязшие в тоске» (Tangled Up in Blue). В нем также сыграют Джейсон Айзекс, Эллисон Уильямс, София Бутелла, рэпер RZA (Роберт Фицджеральд Диггз) и другие. Продюсером выступит нью-йоркская компания Visor Entertainment.

Предыдущий совместный проект Квентина Тарантино и Джейми Адамса — фильм «Только то, что мы несем с собой». Премьера состоялась 6 июня на фестивале Tribeca. Помимо Квентина Тарантано, в фильме сыграли Саймон Пегг и Шарлотта Генсбур.

Джейми Адамс наиболее известен как режиссер фильма «Сама любовь» (2022). Он также срежиссировал фильмы «Горько-сладкая симфония», «Любовь вокруг» и другие.