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Тарантино исполнит главную роль в новом фильме Джейми Адамса

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, а также австралийская певица и актриса Кайли Миноуг сыграют главные роли в новом фильме Джейми Адамса. Об этом сообщает Variety.

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Квентин Тарантино

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Название фильма — «Погрязшие в тоске» (Tangled Up in Blue). В нем также сыграют Джейсон Айзекс, Эллисон Уильямс, София Бутелла, рэпер RZA (Роберт Фицджеральд Диггз) и другие. Продюсером выступит нью-йоркская компания Visor Entertainment.

Предыдущий совместный проект Квентина Тарантино и Джейми Адамса — фильм «Только то, что мы несем с собой». Премьера состоялась 6 июня на фестивале Tribeca. Помимо Квентина Тарантано, в фильме сыграли Саймон Пегг и Шарлотта Генсбур.

Джейми Адамс наиболее известен как режиссер фильма «Сама любовь» (2022). Он также срежиссировал фильмы «Горько-сладкая симфония», «Любовь вокруг» и другие.

Фотогалерея

«Кино — моя религия»

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных» &lt;br>Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

Фото: Автор неизвестен

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино» &lt;br>В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Фото: Автор неизвестен

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире &lt;br>На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий» &lt;br>На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить» &lt;br>Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»&lt;br> Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу &lt;br>На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»
Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет &lt;br>На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен» &lt;br>Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен»
Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»&lt;br> Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате&lt;br>На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»
Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»&lt;br>После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»
После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»&lt;br> В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар» &lt;br>На фото: с актрисой Мелани Лоран

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар»
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»&lt;br> В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»
В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

Фото: Reuters

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го &lt;br>На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го
На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

Фото: Gregorio Borgia / AP

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

Фото: Автор неизвестен

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Фото: Автор неизвестен

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»
Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен»
Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»
Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»
После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар»
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»
В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

Фото: Reuters

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го
На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

Фото: Gregorio Borgia / AP

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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