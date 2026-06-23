Стресс-тест вместо адаптации

Мировая экономика сохраняет устойчивость, но запас прочности постепенно сокращается, пишут аналитики Ernst & Young (EY) в своем новом обзоре. Они прогнозируют, что темпы увеличения глобального ВВП в этом году снизятся до 2,9% после 3,4% в 2025-м. Если до сих пор замедление роста объяснялось главным образом ослаблением спроса, то теперь проблемы все чаще возникают и на стороне предложения. Расширение глобального ВВП сдерживают торговые ограничения, геополитические конфликты и структурные проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Глобальная экономика вырастет на 2,9% в 2026 году после роста на 3,4% в 2025-м, следует из прогноза EY. В 2027-м, по оценкам аналитиков, ВВП увеличится на 3,2%. Этот год мог стать периодом адаптации к новым правилам игры в мировой торговле, однако теперь все больше воспринимается как очередной стресс-тест, пишут авторы доклада и фиксируют проблемы уже и на стороне предложения, а не только спроса, как это было раньше.

Часть сложностей связана с последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Это рост цен на энергоносители, перебои с поставками и общее ухудшение финансовых условий. Даже снижение напряженности, на которое сейчас все рассчитывают, не позволит быстро переломить эти тенденции. По оценкам EY, замедление роста глобальной экономики будет сохраняться и во второй половине года.

Еще одним источником давления остаются торговые конфликты. Хотя нынешняя фаза тарифного противостояния не считается активной, сама структура торговли продолжает меняться. Компании частично адаптировались к шокам за счет изменения маршрутов поставок, переноса производств и хеджирования рисков. При этом направление инвестиционных потоков все чаще определяется не только экономической выгодой от размещения производств, но и «политической надежностью» юрисдикций, а также доступом к энергетической инфраструктуре.

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В развитых экономиках рост будет замедляться не только из-за высокой неопределенности и инфляционного давления, но и из-за структурных ограничений — прежде всего старения населения. Экономический рост США при этом выглядит устойчивее, чем во многих других странах. Прогнозируется, что ВВП Штатов вырастет на 1,8% после 2,1% в 2025-м.

Более уязвимой к внешнеторговым рискам и издержкам, растущим из-за ближневосточного кризиса, выглядит зона евро.

Эксперты считают, что поддерживать деловую активность в регионе будет главным образом рост оборонных расходов. Среди актуальных проблем: заметное отставание от Штатов по объему инвестиций в ИИ и связанные с ним технологии. Европейский ВВП, как ожидается, увеличится на 0,5%, таким образом рост замедлится: в прошлом году он оценивался в 1,5%.

Китай по-прежнему сталкивается со структурными проблемами: спад на рынке недвижимости, слабый спрос, избыток производственных мощностей, замедление роста производительности. Даже при расширении мер поддержки эти факторы будут ограничивать рост экономики в ближайшие годы. Рост для КНР прогнозируется на уровне 4,5% в этом году после 5% в прошлом.

EY ожидает, что в 2026 году мировая инфляция вновь вырастет. Показатель составит 4,4%, в 2025 году — 3,7%.

В отличие от периода постпандемийного восстановления, нынешнее инфляционное давление во многом связано не с перегревом спроса, а с ростом цен на энергию и продовольствие из-за военных конфликтов и тарифов.

С учетом рисков для экономического роста и инфляционного давления центральным банкам становится все сложнее принимать взвешенные решения. EY ожидает, что ФРС США продлит паузу в снижении ставок до 2027 года и будет осторожно реагировать на инфляционные риски. ЕЦБ же, по прогнозу аналитиков, может продолжить ужесточение монетарной политики.

Кристина Боровикова