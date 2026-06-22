Травозащитная деятельность

Представители пяти думских партий обменялись 22 июня мнениями о «правильной» экологической политике. С необходимостью беречь природу никто не спорил, но подходы к решению этой проблемы были предложены разные: коммунист рассуждал о пользе протестной активности, либерал-демократ призывал к проверкам иностранцев, а справоросс критиковал молодежное увлечение переработкой мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первыми на круглом столе в пресс-центре ТАСС выступили эксперты, поделившиеся оценками профильной активности партийцев. По данным Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), КПРФ и «Справедливая Россия» (СР) чаще других находят в экологии повод для критики власти. «Вот Олег Алексеевич известен своими протестными акциями в стиле борца с властью»,— обратился глава РАСО Евгений Минченко к депутату Госдумы от КПРФ Олегу Михайлову. Поспорить с экологией в «удобстве» этой темы для протестов может только коррупция, добавил эксперт:

«А если коррупция на экологии — так это вообще просто бинго».

Позицию «Единой России» (ЕР) представил глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, который, упреждая оппозиционеров, первым вспомнил о резонансных шагах власти на экологическом поприще. В этом контексте он упомянул «мусорную реформу» 2019 года, целью которой был переход от системы захоронения отходов на полигонах к их переработке, и федеральный проект «Оздоровление Волги»: как показал аудит Счетной палаты, существенная часть построенных в его рамках сооружений не введена в эксплуатацию или не справляется с возложенными задачами. Единоросс, впрочем, нашел место и для позитива: волонтеры ЕР продолжают помогать «мусорной реформе», а одной из тех, кто указал на проблемы с «Оздоровлением Волги», была депутат от ЕР Жанна Рябцева.

Замглавы того же комитета Георгий Арапов («Новые люди») осторожно вспомнил о еще одной «больной» теме из сферы экологии — об изъятии земель из особо охраняемых природных территорий (ООПТ): «Все больше людей с каждым годом почему-то хотят зайти на эти территории». Правда, его коллеги из КПРФ и СР позже выступили куда менее дипломатично, не стесняясь апеллировать не к неким «людям», а конкретно к правительству, чей законопроект об изъятии территорий из ООПТ для строительства объектов федерального значения был принят этой весной вопреки протестам всех четырех оппозиционных фракций.

Коммунист Михайлов взялся разъяснить Евгению Минченко и всем присутствующим свое отношение к протестным акциям, и не только экологическим:

«Это в том числе форма диалога с властью. Иногда самая доступная для людей, чтобы объяснить представителям высоких кабинетов, что принимаемые ими решения не всегда хорошие».

Что же касается «мусорной реформы», то на территории его родной Республики Коми не было построено ни одного объекта для переработки и не было ликвидировано ни одного мусорного полигона, посетовал депутат.

Первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев настаивал на усилении парламентского контроля в сфере экологии, а также призвал Генпрокуратуру проверить земли, находящиеся в иностранной собственности, на предмет химического загрязнения. А первый замглавы фракции СР Дмитрий Гусев внезапно пошел «против течения», назвав тему экологии чисто молодежной. По его словам, в 1980-е годы молодые люди выступали против строительства атомных станций, производств и трубопроводов, мешая становлению развивающихся государств. Теперь же, считает депутат, они пытаются доказать людям, «что жить хуже — это хорошо», что потреблять «псевдомясо» и воду, прошедшую через канализацию,— это нормально. Современный подросток скорее предпочтет обычным вещам «сделанные из мусора», уверял справоросс. Впрочем, за этой эмоциональной преамбулой последовал вполне взвешенный пересказ главных экологических инициатив СР.

Степан Мельчаков