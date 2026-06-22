Число раненых при ударе БПЛА по автобусу в Горловке выросло до 15 человек

Число пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по пассажирскому автобусу в Калининском районе Горловки в ДНР увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в Telegram.

Состояние пострадавших не уточняется. По сведениям ТАСС, в числе пострадавших оказался 17-летний молодой человек.

Директор компании-перевозчика «Горсвет» Владимир Миронов сообщал ТАСС, что инцидент произошел около 16:30 мск. По его сведениям, беспилотник повредил крышу и задние двери пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №2.