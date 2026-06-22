Германия разместит 5 тыс. военных на границе Литвы с Белоруссией

Переброска 5 тыс. солдат Бундесвера для постоянной дислокации на границе Литвы с Белоруссией идет с опережением графика на девять месяцев. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас, передает издание Bild.

Литовский министр обороны отметил, что стороны «очень далеко продвинулись в создании инфраструктуры» и «могут начать второй этап размещения войск раньше». По словам господина Каунаса, немецкая бригада будет передислоцирована и достигнет полной оперативной готовности к концу 2027 года, «если не раньше». В городе Руднинкай бригада Бундесвера расквартируется уже этой осенью, отмечает издание.

По словам главы Минобороны Литвы, немецкие войска «чрезвычайно важны» для сдерживания на восточном фланге НАТО, обеспечения безопасности Литвы и всей территории альянса. В настоящее время в Литве расквартированы около 1,8 тыс. немецких военнослужащих.

Решение главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении около 5 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО в ведомстве считают «флагманским проектом», призванным подчеркнуть приверженность обязательствам перед союзниками. В мае 2026 года генерал Кристоф Хубер отмечал, что ключевым направлением для переброски войск станет Литва.