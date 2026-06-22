Германия разместит 5 тыс. военных на границе Литвы с Белоруссией
Переброска 5 тыс. солдат Бундесвера для постоянной дислокации на границе Литвы с Белоруссией идет с опережением графика на девять месяцев. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас, передает издание Bild.
Литовский министр обороны отметил, что стороны «очень далеко продвинулись в создании инфраструктуры» и «могут начать второй этап размещения войск раньше». По словам господина Каунаса, немецкая бригада будет передислоцирована и достигнет полной оперативной готовности к концу 2027 года, «если не раньше». В городе Руднинкай бригада Бундесвера расквартируется уже этой осенью, отмечает издание.
По словам главы Минобороны Литвы, немецкие войска «чрезвычайно важны» для сдерживания на восточном фланге НАТО, обеспечения безопасности Литвы и всей территории альянса. В настоящее время в Литве расквартированы около 1,8 тыс. немецких военнослужащих.
Решение главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении около 5 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО в ведомстве считают «флагманским проектом», призванным подчеркнуть приверженность обязательствам перед союзниками. В мае 2026 года генерал Кристоф Хубер отмечал, что ключевым направлением для переброски войск станет Литва.
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Решение о размещении немецкой бронетанковой бригады в Литве стало беспрецедентным шагом для Германии со времен Второй мировой войны, поскольку это первое постоянное размещение немецких войск за рубежом. Инициатором создания 45-й бронетанковой бригады выступил министр обороны Германии Борис Писториус в 2023 году, а юридической основой стало подписанное в сентябре 2024 года межправительственное соглашение. Германия рассматривает безопасность Литвы как свою собственную и стремится укрепить восточный фланг НАТО.
Размещение войск происходит на фоне усиления напряженности в регионе. Литва, наряду с другими странами Балтии, регулярно заявляет о «российской угрозе», а НАТО считает Литву «слабым звеном» обороны. Кроме того, в 2023 году возникали опасения, что ЧВК «Вагнер» (признана террористической и преступной организацией в России и транснациональной криминальной организацией в США) может быть переброшена в приграничные с Белоруссией страны под видом беженцев или нелегальных мигрантов, что усилило призывы к укреплению восточного фланга НАТО. В Минобороны ФРГ заявили, что бригада размещается в Литве именно на случай возможного нападения России.
Размещение бригады является частью более широкой военной реформы в Германии, целью которой является значительное увеличение расходов на оборону и численности военнослужащих. К 2027 году численность бригады должна составить 5 тысяч человек, при этом сейчас в Литве находится передовая группа из 400 немецких военных. Ввод войск в Литву вызвал реакцию России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это создает очаги опасности и требует от России принятия специальных мер безопасности.