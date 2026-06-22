Суд объединил дела о крушении танкеров в Керченском проливе

Арбитражный суд Краснодарского края соединил в одно производство иски ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского района о компенсации расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации от разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года. Спасательная служба требует 485 млн руб., пострадавший муниципалитет — 28 млн руб.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули во время сильного шторма, акватория Черного моря и береговая полоса оказались загрязнены мазутом.

Ответчиками по искам выступают судовладельцы и фрахтователи затонувших танкеров: фирмы «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть», а также страховые компании ВСК и «Абсолют страхование». В деле участвует Генеральная прокуратура РФ. 21 мая 2026 года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иски страховщиков о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный инцидентом с танкерами. Объем фонда — 1 млрд руб.

При создании фонда суд пришел к выводу, что споры с участием ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского района являются взаимосвязанными. Суд предложил муниципалитету присоединиться к требованиям ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании ущерба, что и было сделано. Участники процесса не исключают, что в объединенный процесс также войдет мэрия Анапы, которая требует компенсации в 211 млн руб.

Анна Перова, Краснодар