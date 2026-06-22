Суд объединил дела о крушении танкеров в Керченском проливе
Арбитражный суд Краснодарского края соединил в одно производство иски ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского района о компенсации расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации от разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года. Спасательная служба требует 485 млн руб., пострадавший муниципалитет — 28 млн руб.
Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули во время сильного шторма, акватория Черного моря и береговая полоса оказались загрязнены мазутом.
Ответчиками по искам выступают судовладельцы и фрахтователи затонувших танкеров: фирмы «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть», а также страховые компании ВСК и «Абсолют страхование». В деле участвует Генеральная прокуратура РФ. 21 мая 2026 года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иски страховщиков о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный инцидентом с танкерами. Объем фонда — 1 млрд руб.
При создании фонда суд пришел к выводу, что споры с участием ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского района являются взаимосвязанными. Суд предложил муниципалитету присоединиться к требованиям ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании ущерба, что и было сделано. Участники процесса не исключают, что в объединенный процесс также войдет мэрия Анапы, которая требует компенсации в 211 млн руб.
Крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время сильного шторма. Причиной инцидента стало несоблюдение капитанами и владельцами судов навигационных ограничений. Для них навигация в Азовском море должна была завершиться 30 ноября того же года. Помимо этого, расследование выявило нарушения в комплектации экипажей обоих танкеров.
В результате крушения в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, а также произошло повторное разлитие нефтепродуктов из остова судна в январе 2025 года. Это привело к загрязнению береговой линии и акватории Черного моря, а также гибели дельфинов и водоплавающих птиц. В Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации, а пляжи Анапы и Темрюка закрыли для туристов на летний сезон 2025 года.
Общий ущерб экологии от крушения танкеров Росприроднадзор оценил более чем в 84,9 млрд рублей. Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, а затем еще 7,5 млрд рублей на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов — над затонувшими фрагментами танкеров для откачки мазута и предотвращения новых разливов. Полностью завершить операцию по подъему судов и их утилизации планируется в 2026 году.