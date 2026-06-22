Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Figure Фото: Figure

В компании Figure AI, которая создает гуманоидных роботов, машины обогнали людей по численности. Об этом в соцсети X рассказал основатель вендора Бретт Адкок. По его словам, к середине этого года в штате примерно 650 людей, а роботов на производстве около 700 штук. И тут важно не само количественное превосходство, а динамика прироста. До начала прошлого года у Figure AI почти не было работающих гуманоидов, счет шел на единицы. Другими словами, всего за полтора года производитель добрался почти с нуля до ситуации, когда каждое новое рабочее место чаще достается роботу, а не человеку.

Весной вендор продемонстрировал, на что способны их машины в реальной задаче. Компания устроила челлендж с людьми по сортировке посылок. За 10 часов стажер показал чуть лучший результат по количеству обработанных коробок. Но закончил смену с очень уставшей рукой. Робот же, как можно догадаться, даже не вспотел. После этого несколько машин продолжили работать в формате марафона без перерыва и без вмешательства операторов. И за следующие примерно 200 часов отсортировали сотни тысяч посылок.

Figure AI — яркий пример общего тренда. По оценке Counterpoint Research, к следующему году глобальная база гуманоидных роботов превысит 100 тыс. единиц. До 72% внедрений придется на логистику, промышленность и автопром. Для сравнения, в прошлом году по всему миру было установлено около 16 тыс. гуманоидных роботов, из них 80% — в Китае. Гуманоидные машины стремительно выходят за пределы лабораторий и занимают место на «грязных» и монотонных задачах — разгрузке, переноске, сортировке.

К примеру, Amazon тестирует на своих складах модель Digit от Agility Robotics: там роботы переносят контейнеры и вписываются в инфраструктуру, которая изначально была создана под людей. Логистический гигант GXO в своих отчетах уже показал 25-процентный рост эффективности на пилотных площадках после внедрения ИИсистем и роботизации. Международная федерация робототехники отмечает, что среди профессиональных сервисных роботов больше половины продаж сейчас приходится на транспортировку и логистику — именно эти направления тянут рынок вперед.

Александр Леви