МРТ по собственному желанию

МРТ в платных клиниках с 1 сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из приказа Минздрава, с которым ознакомились собеседники “Ъ FM”. Изменения затронут и правила проведения других исследований. В том числе КТ, флюорографию и маммографию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новые правила повышают риски самолечения и неправильного выбора методов МРТ, говорит заведующая отделением рентгеновской диагностики и томографии Центральной клинической больницы Оксана Крючкова:

«Я, допустим, не специалист в машинах. У меня раздается стук, я не знаю, что именно стучит. Я понимаю, что стучит где-то слева, и, наверное, там проблема. А может быть, дело вообще не в этом, и только специалист может в этом разобраться. Для того чтобы принимать какие-то решения — что делать, как делать, какие есть противопоказания, — я глубоко убеждена как специалист, нужно направление первичного врача. Вообще, МРТ — это уточняющий метод исследования. Это как океан, большой пазл, который должен быть собран из разных кусочков: когда-то нужно делать УЗИ, когда-то рентген, когда-то КТ, а когда-то МРТ.

Лечащий врач — это своего рода "антенна" и путеводитель, потому что бывают разные аппараты. Иногда человек тратит деньги, думает: "Сделаю подешевле, за 3,5 тыс., зачем платить 5 тыс. руб.? ", а на самом деле ему нужен более экспертный уровень исследования, чтобы решить все вопросы. В итоге он приходит к врачу-клиницисту, а ему говорят: "Здесь ничего не видно, это плохое исследование". Он идет и платит еще раз за более дорогое обследование — и все».

Минздрав до осени должен опубликовать более детальные разъяснения приказа, но пока из текста не следует, что в обычных городских больницах процедура станет полностью доступной без предварительных анализов, объясняет сопредседатель Совета по защите прав пациентов при депздраве Москвы Игорь Цикорин:

«Все-таки речь идет о приказе, который дает пациенту возможность самостоятельно прийти и на платной основе пройти МРТ. В рамках ОМС направление от лечащего врача или фельдшера по-прежнему будет обязательным. Раньше и в платных клиниках наличие направления зачастую было обязательным требованием. Теперь для пациента появляется небольшая экономия: не нужно записываться на прием к врачу и дополнительно платить за консультацию.

Однако возникает вопрос: насколько точно пациент понимает, какое именно исследование ему необходимо? Существует такое понятие, как иррадиирующая боль. Например, источник боли может находиться в одном месте, а ощущаться — совсем в другом. При жалобах на боль в районе лопаток врач может рекомендовать исследование шейного отдела позвоночника, тогда как пациент без консультации специалиста может ошибиться с выбором зоны исследования и в итоге потратить деньги впустую. Кроме того, МРТ нередко проводится с использованием контрастного вещества.

Поэтому центр МРТ вправе отказать пациенту в проведении исследования без направления, если есть подозрения на противопоказания или необходима дополнительная оценка состояния здоровья».

Частным клиникам отказ от обязательных направлений пойдет только на пользу, но забывать о рисках не стоит, отмечает основатель группы компаний «Люди медицины» Людмила Морозова:

«Безусловно, снижение барьера получения направления для МРТ-исследования дает больше возможности пациенту сделать исследование здесь и сейчас. Это увеличивает скорость диагностики, это улучшает глубину диагностики и скорость получения заключительного диагноза. Но есть обратная сторона этой медали, потому что пациент, назначив себе исследование самостоятельно, не всегда будет уверен в том, что с этим дальше делать. Это может увеличить риск самоназначения. Соответственно, любое МРТ-исследование в любом случае должно подтверждаться верификацией и финальным заключением лечащего врача.

С точки зрения медицинского бизнеса это однозначный плюс, потому что коммерческие клиники смогут увеличить поток пациентов: пациент пришел, изъявил желание, пошел, сделал МРТ, получил заключительный диагноз от врача. Но здесь опять же есть очень важный нюанс — не злоупотреблять. Все равно какой-то первичный скрининг будет важен и нужен».

С началом осени в России поменяются и правила оказания платных медицинских услуг в целом. Основным нововведением станет возможность дистанционного заключения договора между медицинской клиникой и пациентом. То есть записаться на МРТ теоретически можно будет через сайт или мобильное приложение. При этом от клиник потребуют обязательного предоставления данных о таких обращениях в Единую государственную информсистему.

Станислав Крючков