В Сургуте мигрант получил срок за избиение подростка в торговом центре

Сургутский городской суд назначил один год колонии общего режима иностранцу, который избил 16-летнего подростка в торговом центре. Он признан виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 2 января в торговом центре «Сити Молл» в Сургуте. Установлено, что между подсудимым и 16-летним подростком произошел конфликт. Мужчина, получив отказ от подростка передать электронную сигарету, начал угрожать несовершеннолетнему, а затем совместно с другими лицами нанес ему множественные удары руками и ногами в присутствии посетителей торгового центра.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, включая несовершеннолетний возраст подсудимого на момент совершения преступления и признание вины.

Полина Бабинцева