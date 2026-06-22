Сообщество без срока давности

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-банкира и сенатора Павла Масловского. По версии МВД, он вместе с другими фигурантами, в том числе бывшим совладельцем сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллом Якубовским, в составе преступного сообщества организовал растрату средств инвесторов в размере 14,5 млрд руб. Ранее господа Масловский и Якубовский были осуждены за другие махинации, но их уголовное преследование прекращено за истечением срока давности. Свою вину они не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Павлу Масловскому (слева) и Кириллу Якубовскому (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Оглашение приговора Павлу Масловскому (слева) и Кириллу Якубовскому (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении владельца ПАО «М2М Прайвет банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ), бывшего сенатора от Амурской области и золотопромышленника (владел АО «Покровский рудник») Павла Масловского и члена совета директоров данных банков Кирилла Якубовского. Вместе с ними обвиняемыми по делу проходят акционер ПАО «М2М Прайвет банк» Андрей Новиков, исполняющей обязанности председателя этого кредитного учреждения Инна Иванова, генеральный директор ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова и экс-управляющая московским филиалом АТБ Татьяна Шаблыко. Следственным департаментом МВД России они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), а также в особо крупной растрате — ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, организатором ОПС в ноябре 2011 года выступил господин Масловский, а все остальные фигуранты в его составе участвовали в хищениях 14,6 млрд руб.

Так, полагают в МВД, ими было растрачено 4,3 млрд руб., принадлежавших инвесторам холдинга VMHY, среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков. Потерпевшие вложили средства в том числе в АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая, как сообщал “Ъ”, получить по договорам займа 9–10% годовых в валюте, однако средства им не выплатили.

Кроме того, господам Масловскому, Якубовскому, Безруковой, Новикову и Ивановой инкриминируют два эпизода растраты, совершенных с ноября 2011 года по декабрь 2016 года. Следствие полагает, что сообщники вывели из М2М 5,6 млрд руб. по 25 кредитным договорам. Аналогичным образом АТБ утратил 4,7 млрд руб., выдав средства по 13 фиктивным кредитным договорам.

Уголовное дело по существу рассмотрит Пресненский райсуд.

Расследование в отношении члена совета директоров банков Андрея Вдовина и гендиректора ООО ФТК Бориса Миракова, объявленных в розыск, выделено в отдельное производство.

Бывшие соучредители VMHY Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский, а также Светлана Безрукова стали фигурантами данного дела сразу после того, как 10 апреля 2025 года Пресненский суд Москвы вынес им приговор за хищение $126 млн у инвесторов этой компании.

Они были осуждены на сроки от пяти до тринадцати с половиной лет. В декабре в ходе рассмотрения апелляции Мосгорсуд освободил всех от наказания за истечением срока давности, но не от выплат в размере $53 млн по искам потерпевших.

Большинство фигурантов нового дела вину не признают, а их защитники говорят, что в материалах расследования (почти 170 томов) нет доказательств не только хищений, но и ОПС.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая