Экспорт российских товаров через маркетплейсы вырос на 40% в 2025 году

В 2025 году экспорт российских товаров через крупнейшие маркетплейсы увеличился примерно на 40%. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов в интервью «РИА Новостям».

Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет присутствуют в более чем 13 странах, включая государства ближнего зарубежья, Азии и Африки, сообщил замминистра. По его словам, торговые площадки, выходя на зарубежные рынки, обеспечивают «бесшовный» экспорт российских товаров. Они создают торговую инфраструктуры за рубежом, объединяя логистику, платежи, маркетинг и сервис, пояснил господин Чекушов.

«Задача по продвижению российской продукции за рубеж является важной, и инфраструктура маркетплейсов поспособствует этому», — подчеркнул чиновник. Он также добавил, что доля электронной коммерции, большая часть которой приходится на маркетплейсы, в общем объеме розничной торговли в прошлом году достигла 21%, или 13 трлн руб.