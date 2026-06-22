Энциклопедия РУВИКИ подготовила специальный проект о геноциде советского народа

Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ запустила на портале специальный проект «Летопись утрат». Его цель — сохранить историческую память о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны. В пресс-службе энциклопедии сообщили, что проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.

«В материалах РУВИКИ собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России»,— написано в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук; в дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.

Иван Тяжлов