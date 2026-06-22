Энциклопедия РУВИКИ подготовила специальный проект о геноциде советского народа
Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ запустила на портале специальный проект «Летопись утрат». Его цель — сохранить историческую память о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны. В пресс-службе энциклопедии сообщили, что проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.
«В материалах РУВИКИ собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России»,— написано в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук; в дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.
Запуск проекта «Летопись утрат» интернет-энциклопедии РУВИКИ происходит на фоне активных усилий по законодательному закреплению и сохранению памяти о геноциде советского народа. В конце 2025 года в России был принят закон, устанавливающий 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Этот день был выбран в связи с указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года о мерах наказания для немецких военных, виновных в убийствах мирного населения.
Одновременно с этим ряд региональных судов, следуя федеральному тренду, инициированному Верховной властью, удовлетворяют иски Генпрокуратуры о признании действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Такие решения были вынесены в Адыгее, Северной Осетии, Волгоградской и Воронежской областях. Эти судебные процессы призваны противостоять попыткам фальсификации истории и донести до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов. Также активно обсуждается вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа, что должно дополнить уже существующие нормы о реабилитации нацизма.