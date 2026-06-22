В Севастополе подготовят запасной план заправки дизель-генераторов на случай ЧС
Власти Севастополя подготовят особый порядок заправки дизель-генераторов в случае массовых отключений электроэнергии. Об этом по итогам совещания в правительстве города-героя заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. Сейчас в городе все работает стабильно, свет подается без ограничений. Но нужно заранее подготовить механизм, особенно для частных домов, где есть дизель-генераторы... Такой план должен быть заранее согласован с владельцами АЗС»,— отметил господин Развожаев.
По его словам, речь идет об отдельном порядке заправки в ограниченном объеме, если действительно возникнет чрезвычайная ситуация.
Губернатор также сообщил об изменениях в работе общественного транспорта во время сигналов тревоги. Теперь водители как на городских, так и на междугородних маршрутах не будут иметь права резко останавливаться и высаживать пассажиров, они должны продолжать работать.
Господин Развожаев подчеркнул, что все водители госперевозчиков в городе обеспечены индивидуальными средствами защиты. Частным перевозчикам рекомендовано обеспечить своих работников всем необходимым.
В Севастополе ранее фиксировались перебои с подачей электроэнергии, вызванные аварийными отключениями на сетях Крымской энергосистемы и отключениями мощностей Балаклавской ТЭС. Также ограничения света вводились для снижения нагрузки на систему и проведения технических работ, с плановыми отключениями на различных улицах города. Эти отключения затрагивали разные части города, включая центр, Балаклаву, бухты Казачью и Камышовую.
Проблема с дефицитом топлива также возникала в Севастополе. Власти города принимали меры против ажиотажа, ограничивая продажу бензина в канистры «про запас» и вводили продажу по талонам для спецтехники и организаций. Губернатор Михаил Развожаев связывал перебои с дизельным топливом и бензином с логистическими проблемами и зависимостью от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта.