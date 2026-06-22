В Севастополе подготовят запасной план заправки дизель-генераторов на случай ЧС

Власти Севастополя подготовят особый порядок заправки дизель-генераторов в случае массовых отключений электроэнергии. Об этом по итогам совещания в правительстве города-героя заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. Сейчас в городе все работает стабильно, свет подается без ограничений. Но нужно заранее подготовить механизм, особенно для частных домов, где есть дизель-генераторы... Такой план должен быть заранее согласован с владельцами АЗС»,— отметил господин Развожаев.

По его словам, речь идет об отдельном порядке заправки в ограниченном объеме, если действительно возникнет чрезвычайная ситуация.

Губернатор также сообщил об изменениях в работе общественного транспорта во время сигналов тревоги. Теперь водители как на городских, так и на междугородних маршрутах не будут иметь права резко останавливаться и высаживать пассажиров, они должны продолжать работать.

Господин Развожаев подчеркнул, что все водители госперевозчиков в городе обеспечены индивидуальными средствами защиты. Частным перевозчикам рекомендовано обеспечить своих работников всем необходимым.

Александр Дремлюгин, Симферополь