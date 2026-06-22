В Краснодаре вдова убитого аниматора потребовала с подсудимых 10 млн рублей

Краснодарский краевой суд в ходе рассмотрения уголовного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко арестовал имущество подсудимых для обеспечения гражданского иска родственников погибших, сообщили «Ъ» в суде. Вдова Кирилла Чубко Дарья требует компенсации морального вреда в сумме 5 млн руб. в пользу ее самой и столько же — в пользу малолетнего сына. Надежда Плешкова, мать Татьяны Чубко, весной этого года заявила иск на 5 млн руб.

Подсудимые Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян возражали против ареста имущества. Суд принял обеспечительные меры в отношении участков, принадлежащих Кеворкьяну и Татосяну, у Двойникова никакого имущества не оказалось.

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда 28 мая текущего года признала Кеворкьяна, Двойникова и Татосяна виновными в убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в ночь на 28 апреля 2023 года. Подсудимые увидели автомобиль Кирилла Чубко на автотрассе, когда он остановился из-за поломки. Владелец автомобиля и его спутница были убиты, злоумышленники похитили их деньги и драгоценности.

Присяжные пришли к выводу, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Сейчас в суде продолжается обсуждение последствий вердикта.

Анна Перова, Краснодар