Борьба в партере

Платформы по продаже билетов на культурно-развлекательные мероприятия отмечают замедление темпов роста рынка в январе—июне. Динамика у билетных операторов отличается в зависимости от сегмента и специфики, но в целом на продажи негативно влияет экономия россиян на развлечениях, а также чувствительность аудитории к росту цен, объясняют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Темпы роста билетного рынка в январе—мае замедлились, рассказали опрошенные “Ъ” билетные операторы. По данным аналитиков Ticketland, оборот (общий денежный объем продаж товаров и услуг на площадках) всего культурного сегмента за период остался на уровне 2025 года, а продажи билетов и вовсе сократились на 6% год к году. «Мы ожидали роста рынка в 2026 году на 15%, однако замедление динамики в мае—июне указывает, что итоговый показатель рынка будет ниже при сохранении тренда»,— говорит гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская.

В Ticketland также отмечают, что продажи билетов в театры за период упали на 8%. Концерты демонстрируют рост на 2% в обороте и сокращение продаж на 4%. «Фестивали просели и в обороте (на 4%), и в проданных билетах (на 9%)»,— добавил гендиректор МТС Live Дмитрий Зорихин.

Однако ряд участников рынка говорит о росте спроса год к году. Например, Kassir.ru за январь—май увеличил количество реализованных билетов на 10% год к году, денежный объем продаж — на 30%, что превышает прогнозируемые для рынка темпы роста. «Яндекс Афиша» за первые пять месяцев продала 12,8 млн билетов, что на 36% больше, чем годом ранее, говорит директор по контенту и развитию бизнеса платформы Энрико Мазавришвили. Он уточнил, что большая часть продаж приходится на сегмент концертов — 50%. Платформы работают в разных сегментах и в разных регионах, поэтому «картина везде разная», отмечает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «У Kassir.ru большая региональная база, а вот "Яндекс Афиша" присутствует не везде, но в основном в городах-миллионниках».

В целом же на культурный рынок сегодня оказывает мощное влияние общая экономическая ситуация — россияне стали экономить на покупках билетов, тщательнее выбирать развлекательные мероприятия, говорит Дмитрий Зорихин. По словам топ-менеджера, цены по сравнению с прошлым годом выросли, а значит, количество мероприятий, которое россияне могут позволить себе посетить в год, существенно сократилось. Например, средняя цена за билет на культурное событие выросла на 8% и составила 2,4 тыс. руб., перечисляет он, театры выросли в цене на 13% — средняя стоимость билета сегодня 2,6 тыс. руб. Концерты подорожали на 7%, до 2,7 тыс. руб., а фестивали — на 6%, до 2,9 тыс. руб., добавил господин Зорихин. Энрико Мазавришвили говорит о росте среднего чека заказа на 15%, до 4,2 тыс. руб.

Также на ситуацию влияет отсутствие новизны и разнообразия на рынке, указывают в МТС Live. «Репертуары театров пополняются не так часто, артисты и их программы, которые из года в год дают концерты в России, практически не меняются. Поэтому интерес к проектам органически сокращается»,— заверяет Дмитрий Зорихин. Сам рынок сегментировался, считает топ-менеджер, сейчас явно выделяются артисты первой величины, которые продолжают собирать залы, например Баста или Леонид Агутин, а средний сегмент собирать такие залы перестал. Тенденция наблюдается и у других билетных операторов. В числе самых востребованных событий Kassir.ru за первое полугодие — концерты Егора Крида, Димы Билана, Басты, «Руки Вверх!» и др. У «Яндекс Афиши» в топ-10 событий по продажам за январь—май также вошли «Руки Вверх!», Баста—Guf, сольный концерт Басты, а также выступление Вани Дмитриенко в «Лужниках».

Впрочем, после «сильного» 2025 года рынок переходит к умеренным темпам роста, а одним из сдерживающих факторов остается чувствительность аудитории к росту цен, считает Елена Глуховская. «Во втором полугодии, я думаю, рынок продолжит снижение и достигнет пика сокращения в первом квартале 2027 года»,— добавляет Дмитрий Зорихин.

Юлия Юрасова