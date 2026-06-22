ФНС требует с липецкой компании 344 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск управления ФНС по Ульяновской области о взыскании обязательных платежей и санкций с липецкого ООО «Шаг» Андрея Тамбовского. Сумма требований налоговиков составляет 344,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Подробности образования требований не раскрываются. Ранее стороны не встречались в судах.

По данным Rusprofile, ООО «Шаг» зарегистрировано в Липецком районе Липецкой области в 2016 году. Основной вид деятельности — производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Андрей Тамбовский. В 2025 году выручка общества составила 391 млн руб., а чистая прибыль — 1,2 млн руб. С 2016 года с компанией было заключено 16 госконтрактов на общую сумму 25 млн руб. К 10 мая у фирмы имелась задолженность перед налоговой на 2,1 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд не стал рассматривать банкротный иск ФНС к белгородскому производителю меди ООО «Терра». Сумма требований налоговой составляла 44,9 млн руб.

Егор Якимов