Жительница Челябинска подожгла свою квартиру по просьбе мошенников

Жительница Челябинска под воздействием телефонных мошенников подожгла свою квартиру. Злоумышленники убедили жертву, что за это она сможет получить большую выплату от страховой компании. Об этом сообщила региональная противопожарная служба.

Инцидент произошел вечером 18 июня в квартире дома на улице Молодогвардейцев. Женщина снимала процесс поджога на видео, которое выложила в домовой чат, пишет Telegram-канал Baza. На видео был слышен голос мужчины, который требовал от женщины как можно дольше оставаться в квартире.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Возникло сильное задымление подъезда. Из здания эвакуировали 10 человек. Никто не пострадал, уточнила противопожарная служба Челябинской области. По информации Baza, во время допроса женщина сообщила полицейским, что перевела мошенникам 40 тыс. руб.