Нижегородская мэрия требует 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

Администрация Нижнего Новгорода вновь требует с Михаила Помелова почти 71 млн руб. убытков, понесенных в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Фучика в Автозаводском районе. Гражданский иск Автозаводский райсуд начнет рассматривать в июле. Ранее нижегородца признали виновным в случившемся ЧП и приговорили к семи годам колонии, позднее областной суд сократил срок на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Помелов, признанный виновником взрыва в доме на улице Фучика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Михаил Помелов, признанный виновником взрыва в доме на улице Фучика

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суде напомнили, что 19 марта 2024 года в квартире №17 дома №37 произошел «взрыв неустановленного вещества». В результате происшествия вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, мэрия потратилась на обследование и ремонт дома, временное расселение жителей, компенсации и охрану имущества. Сейчас администрация хочет возместить эти убытки.

Как писал «Ъ-Приволжье», Михаила Помелова судили по статьям о незаконном обороте боеприпасов и повреждении чужого имущества. Следствие считает, что хозяин квартиры неосторожно обращался с хранившейся у него взрывчаткой. Михаил Помелов и его защита утверждали, что в квартире взорвался газ, а экспертиза не обнаружила в квартире следов взрывчатых веществ. При вынесении приговора по уголовному делу требование мэрии о взыскании 71 млн руб. суд переадресовал в гражданскую инстанцию.

Галина Шамберина