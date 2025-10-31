Хобби разрушительной силы

Автозаводский райсуд приговорил к семи годам заключения со штрафом 30 тыс. руб. нижегородца Михаила Помелова за незаконный оборот боеприпасов и повреждение чужого имущества. В марте 2024 года в его квартире на улице Фучика, 37 произошел взрыв, от которого пострадали 70 квартир дома. Ущерб был оценен в 341,3 млн руб. Следствие считает, что хозяин квартиры неосторожно обращался с хранившейся у него взрывчаткой. В его гараже сотрудники ФСБ изъяли целый арсенал. Михаил Помелов и его защита утверждали, что в квартире взорвался газ, а экспертиза не обнаружила в квартире следов взрывчатых веществ. Они намерены обжаловать приговор. Городской администрации в уголовном процессе отказали во взыскании 71 млн руб. компенсаций жильцам поврежденного дома, отправив ее в гражданский суд. Самим жильцам присудили в разы меньше заявленного ими многомиллионного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Помелов утверждал, что в его квартире взорвался газ, а не боеприпасы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автозаводский райсуд 31 октября огласил обвинительный приговор нижегородскому блогеру Михаилу Помелову, который обвинялся в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия и боеприпасов, а также повреждении чужого имущества. 19 марта 2024 года в его квартире на улице Фучика, 37 произошел взрыв и пожар, были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами девятиэтажного дома. От взрыва пострадали 70 квартир, первые два подъезда многоквартирного дома пришлось временно расселить. ЧП обошлось без жертв, сам Михаил Помелов получил ожоги 55% тела и был госпитализирован. В рамках расследования он выдал сотрудникам ФСБ свой арсенал, хранившийся в гараже и деревенском доме. У блогера изъяли стреляющую авторучку, взрыватели, подствольные и ручные гранаты, свыше 1,5 тыс. патронов разного калибра и выстрелы для противотанковых гранатометов. Михаил Помелов увлекался оружием и вел видеоблог на оружейную тематику. Именно неосторожное обращение со взрывчаткой и послужило причиной взрыва, решило следствие.

Блогер признал вину только по «оружейным» статьям. Он категорически отрицал выводы следователя о том, что взрыв в квартире произошел из-за его неосторожного обращения с боеприпасами. Михаил Помелов и его защитники доказывали, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа, а взрывчатки в квартире не было: «опасные вещи» лежали в гараже. Однако выступившие свидетелями соседи обвиняемого на допросах рассказывали, что после взрыва слышали на похожие на выстрелы хлопки, и в злополучной квартире могли храниться патроны. Некоторые из соседей пожаловались, что Михаил Помелов не извинился за произошедшее и не предложил никаких компенсаций за причиненный жилью ущерб.

Защита подсудимого ссылалась на противоречия в сделанных по уголовному делу экспертизах. Как писал «Ъ-Приволжье», взрывотехническая экспертиза, которую проводил пожаротехник, не обнаружила в квартире следов взрывчатки, и выяснение причин взрыва переадресовали взрывотехникам. При этом взрывотехническую экспертизу на этапе предварительного следствия никто не провел, отметила адвокат Елена Блинова. «Предоставленные защитой экспертные заключения (суд их приобщил, но не принял во внимание — Ъ) свидетельствуют о том, что в квартире произошел взрыв газа, а не какого-то непонятного вещества. Экспертиза следствия и выводы пожаротехника носят предположительный характер», — сообщила она. В ходатайстве назначить судебную экспертизу защите было отказано.

В прениях адвокаты Михаила Помелова просили для него условный срок. Также они сомневались в боеспособности арсенала, часть которого могла быть подменена во время расследования. «Эксперты выяснили, что нарушена целостность упаковки вещественных доказательств и экспертные бирки, часть боеприпасов отсутствует», — уточнил адвокат. Однако суд отклонил эти доводы и назначил Михаилу Помелову семь лет заключения в колонии общего режима, как и просило обвинение. Его также оштрафовали на 30 тыс. руб. Блогер был взят под стражу в зале суда. Защитники пообещали обжаловать этот приговор, считая его чрезмерно суровым по «оружейным» статьям и незаконным в части неустановленной причины взрыва.

Иск администрации Нижнего Новгорода, просившей взыскать с осужденного 71 млн руб. компенсаций жильцам уголовный суд переадресовал в гражданскую инстанцию, а многомиллионные требования потерпевших о возмещении ущерба сократил в несколько раз. В счет погашения ущерба был сохранен арест на две квартиры Михаила Помелова, изъятый у него арсенал передадут Росгвардии, которая контролирует оборот оружия у граждан. Пострадавший от взрыва многоквартирный дом по итогам двух обследований научно-исследовательского института МЧС был признан ограниченно работоспособным и пригодным к проживанию. Однако два подъезда пришлось временно расселять для проведения аварийно-восстановительных работ. Некоторые жильцы не вернулись в свои квартиры до сих пор.

Роман Рыскаль