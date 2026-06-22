В Севастополе зафиксировали десятое землетрясение за день
Крымская сейсмологическая служба зафиксировала уже десять ощутимых землетрясений у берегов Севастополя, произошедших в течение дня. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками. Первый толчок был зафиксирован в Черном море в 5:09 мск. По его словам, никто в городе не пострадал, все объекты целы и невредимы.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения тот же, находится примерно в 25–30 км от берега на пятикилометровой глубине. Магнитуда толчков колеблется в диапазоне от трех до четырех, поэтому они были ощутимы. Ученые не исключают продолжения сейсмической активности. Они продолжают следить за ситуацией и вести сбор данных.
Севастополь и побережье Крыма регулярно подвергаются сейсмической активности. Например, у берегов Крыма в январе 2024 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, а в июне 2023 года — магнитудой 4,6. Также фиксировались подземные толчки в Черном море возле Севастополя в декабре 2025 года с магнитудой 3,1, которое сопровождалось афтершоком.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее уже сообщал о землетрясениях, ссылаясь на данные Крымской сейсмической сети. Он отмечал, что слабая и регулярная сейсмичность является нормой для региона. При этом, несмотря на частоту землетрясений, ранее не поступало сообщений о повреждениях городских объектов или пострадавших, что соответствует текущей ситуации.