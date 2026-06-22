В Севастополе зафиксировали десятое землетрясение за день

Крымская сейсмологическая служба зафиксировала уже десять ощутимых землетрясений у берегов Севастополя, произошедших в течение дня. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками. Первый толчок был зафиксирован в Черном море в 5:09 мск. По его словам, никто в городе не пострадал, все объекты целы и невредимы.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения тот же, находится примерно в 25–30 км от берега на пятикилометровой глубине. Магнитуда толчков колеблется в диапазоне от трех до четырех, поэтому они были ощутимы. Ученые не исключают продолжения сейсмической активности. Они продолжают следить за ситуацией и вести сбор данных.

Александр Дремлюгин, Симферополь